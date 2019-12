Zwei herrenlose Propangasflaschen auf dem S-Bahnhof in Stockdorf haben am Montagnachmittag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Züge durften zwischen 14.30 und 15 Uhr nicht in Stockdorf halten, wie die Bundespolizei mitteilte. Nach deren Angaben befanden sich die zwei elf Kilo schweren Flaschen am südlichen Ende des Bahnsteigs und waren leer. Der Entsorger ist laut Polizei noch nicht ermittelt.