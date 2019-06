22. Juni 2019, 15:28 Uhr Tödlicher Badeunfall 72-jährige Münchnerin ertrinkt im Weßlinger See

Zwei Frauen entdecken den leblos im Wasser treibenden Körper am Freitagmorgen. Es ist die dritte Wasserleiche binnen einer Woche in den Seen des Landkreises.

Von Carolin Fries

Eine 72 Jahre alte Münchnerin ist am Freitag beim Baden im Weßlinger See gestorben. Die Rentnerin war gegen 8.40 Uhr am Ostufer des Weßlinger Sees schwimmen gegangen. Kurz darauf sahen zwei Zeuginnen die Frau reglos in Ufernähe im Wasser treiben. Sie zogen sie an Land und begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Diese wurden vom alarmierten Rettungsdienst fortgesetzt und die Frau noch in eine Klinik eingeliefert, wo sie jedoch im Lauf des Vormittags verstarb.

Der Unfall ist bereits der dritte tödliche Badeunfall binnen einer Woche im Landkreis. Am vergangenen Dienstag ertrank ein 69 Jahre alter Münchner bei Herrsching im Ammersee. Am Freitag konnte die Polizei die Leiche einer vermissten 79 Jahre alten Dießenerin bei Sankt Alban, ebenfalls am Ammersee, bergen.