Am Ufer des Berger Weihers in Krailling soll eine Plakette an den Tod eines 15 Jahre alten Jugendlichen vor drei Jahren erinnern.

Der Sommer vor drei Jahren ist vielen Kraillingern unvergessen. An einem heißen Julitag ertrank damals ein 15 Jahre alter Jugendlicher aus Irland, der mit Freunden seine Verwandtschaft besuchte, im Berger Weiher. Seither steht das idyllisch eingewachsene Gewässer in der Ortsmitte nicht mehr nur für Badespaß und eine schnelle Abkühlung zwischendurch. Vielen kommen beim Blick auf das Wasser wieder die Bilder des Rettungshubschraubers, der Krankenwagen und Feuerwehrtaucher in Erinnerung. Am Weiher selbst erinnert indes nichts an das tragische Unglück. Das soll sich nun ändern.

"Uns und der Familie in Irland ist es ein Anliegen, eine Erinnerung an Jack am Badeweiher zu errichten", schrieb Richard Hugh im Sommer dieses Jahres an die Gemeinde. Der Onkel des Verunglückten bat um eine "Beratung hinsichtlich möglicher Optionen in der für die Familie sehr schmerzliche Angelegenheit". In der vergangenen Woche erfolgte nun diese Beratung im Gemeinderat, auf Wunsch mehrere Mandatsträger in nicht öffentlicher Sitzung. Das Ergebnis lässt sich knapp zusammenfassen: Gegen einen Gedenkort am Weiher hatte das Gremium nichts einzuwenden, eine Stele soll es aber nicht sein. Susanne Brittinger aus dem Bauamt hatte die Idee, einen Gedenkbaum zu pflanzen, welcher mit einer Plakette an den Unfall erinnern soll. Die Familie zeigte sich einverstanden. Über den Baumtyp und den Pflanztermin wird sich die Landschaftsarchitektin mit den Kraillinger Angehörigen abstimmen. "Sollte der Umfang des Baumes nicht ausreichend sein, wird die Plakette auf einem Stein zu Füßen des Baumes befestigt", so Bürgermeister Rudolph Haux. Vorgesehen ist ein Platz auf der linken Seite des hölzernen Steges. Von hier aus ging der Jugendliche damals mit seinen Freunden ins Wasser, um etwa fünf Meter zu einer Kunststoff-Insel in der Weiher-Mitte zu schwimmen.

Was genau dann geschah und weshalb der 15-Jährige im zwei bis drei Meter tiefen Wasser unterging, ist unklar. In Polizeiberichten hieß es damals, er konnte "nur schlecht oder gar nicht schwimmen". Womöglich sei er deshalb in Panik und unter die Wasseroberfläche geraten.

Die Gemeinde hatte nur wenige Tage nach dem Unfall die Badeinsel abgebaut. Als Badeweiher will man den kleinen, von der Würm gespeisten See nicht deklarieren - vor allem aus Gründen des Versicherungsschutzes. Doch auch die Erinnerungen an den Tod des irischen Feriengastes machen es dem Gemeinderat und der Rathausverwaltung schwer, hier ein unbeschwertes Badevergnügen zuzulassen - auch wenn sich einige Kraillinger dieses zurückwünschen. Das Baden war hier in den vergangenen Jahren nur noch etwas für Hartgesottene. Durch starken Laubeinfall und fehlende Durchströmung verschlammte der Weiher zunehmend. Richtig wohlgefühlt hatten sich zuletzt nur noch die Gänse.