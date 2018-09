12. September 2018, 22:28 Uhr Bachern Eltern fordern Kinderspielplatz

Viele Eltern aus Bachern wünschen sich einen Kinderspielplatz, den es bislang in diesem Ortsteil von Inning nicht gibt. Sie haben deshalb eine Liste mit mehr als 30 Unterschriften im Rathaus eingereicht. Dabei wird auch betont, dass ein Spielplatz den Wohnort attraktiver machen würde und auch die dörfliche Gemeinschaft fördern könnte. Der Antrag der Einwohner wurde am Dienstag in der Gemeinderatssitzung wohlwollend aufgenommen, denn die Lokalpolitiker wissen, dass Bachern in punkto Kinderspielplatz noch ein "weißer Fleck" ist. Es soll jetzt über einen Aufruf im Gemeindeblatt eine Fläche gefunden werden, die die Kommune für das gewünschte Projekt pachten würde. Gesucht werden zum Beispiel Grundeigentümer, die ein unbebautes Areal gegen eine Pacht zur Verfügung stellen könnten, hieß es zu diesem Thema.