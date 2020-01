Otto Julius Bierbaum hat in Dießen nicht allzu viele Spuren hinterlassen. Umgekehrt hat jedoch Dießen tiefe Spuren im Leben und Werk des Schriftstellers hinterlassen. Er habe festgestellt, dass heute niemand mehr diesen Dichter kenne, sagt der Kulturhistoriker und Dießener Heimatforscher Thomas Raff, in den Jahren zwischen 1890 und 1910 jedoch sei Bierbaum einer der erfolgreichsten deutschen Autoren und deshalb in aller Munde gewesen - in Dießen hat man sich vermutlich eher das Maul über ihn zerrissen.

Während eines Sommeraufenthalts im Jahr 1891 hatte sich nämlich Bierbaum in die Dießener Zinngießerstochter Gusti Rathgeber verliebt und sie ein Jahr später in London geheiratet. In dem kleinen Ammerseestädtchen dürfte die Liaison der hübschen Handwerkertochter mit dem "Schwabinger Schlawiner" für einiges Aufsehen gesorgt haben. Seine Erlebnisse während der Sommerfrische, die er immerhin bis zum Jahreswechsel ausdehnte, verarbeitete Bierbaum sozusagen umgehend in einem Band mit "Erlebten Gedichten" sowie in einem Beitrag für die "Wochenschrift der Gesellschaft für modernes Leben": Unter dem vielsagenden Titel "Aus dem Leben eines Sittlichkeitsverbrechers" berichtete er von einer Vorladung beim Amtsgericht Landsberg.

Zwischen 1890 und 1910 sei Otto Julius Bierbaum einer der erfolgreichsten deutschen Autorengewesen, stellt Thomas Raff fest. (Foto: SZ Photo)

Besonders ausführlich aber beschrieb er seine Dießener Romanze in dem 1896 erschienenen Brief- und Tagebuchroman "Die Freiersfahrten und Freiersmeinungen des weiberfeindlichen Herrn Pankrazius Graunzer, der Schönen Wissenschaften Doktor, nebst einem Anhange, wie schließlich alles ausgelaufen". Wie alles "auslaufen" würde, das wusste Bierbaum freilich bei Erscheinen des Romans noch nicht. Thomas Raff hat sich vor einiger Zeit, ausgehend von der in biografischer Hinsicht ausgesprochen dürftigen und obendrein falschen Fachliteratur, auf die Spuren jener Gusti Rathgeber begeben. Sein Buch "Ju und Gu. Otto Julius Bierbaum und seine erste Frau Gusti Rathgeber" ist soeben im Apelles-Verlag erschienen.

Gusti Rathgeber entstammte jener Zinngießerdynastie, aus der auch die beiden heute noch bestehenden Betriebe der Familie Schweizer hervorgingen. Sie wuchs in einem heute noch bestehenden Haus in der Schützenstraße 12 auf. Bei ihrer - mittlerweile verstorbenen - Großnichte Anna-Maria Ringmayr in Dießen fand Raff mehrere Ordner zur Familiengeschichte, im Archiv der Marktgemeinde und in Bierbaums Nachlass in der Monacensia stöberte er weitere Dokumente auf. Vor allem aber führte er klug die Details aus dem Roman mit den tatsächlichen historischen Umständen in Dießen zusammen.

Der Dießener Heimatforscher widmet sich in seinem Buch "Ju und Gu" der Beziehung des Dichters zu Gusti Rathgeber, die einer Zinngießerdynastie entstammt. (Foto: Nila Thiel)

Und Raff erzählt nicht nur die echte Liebesgeschichte, die ohne Happy End blieb, sondern auch die Lebensgeschichte von Gusti Rathgeber weiter: Gerade hatten sie noch gemeinsame Briefe an Freunde mit "Ju und Gu" unterzeichnet, da brannte sie im Jahr 1899 mit dem Komponisten und Dirigenten Oskar Fried durch, reichte die Scheidung ein und zog nach Berlin. Bierbaum verarbeitete jetzt auch sein Liebesleid literarisch und ließ die Welt daran teilhaben. Und immerhin mit einem Satz hat er sich in die Geschichte eingeschrieben: "Humor ist, wenn man trotzdem lacht" stand als Motto auf der Titelseite seines 1909 erschienenen Buchs "Die Yankeedoodle-Fahrt und andere Reisegeschichten".

Thomas Raff stieß nach eigenem Bekunden mehr oder weniger zufällig auf Gusti Rathgeber, bei der Recherche habe eins das andere ergeben. Und als das zusammengetragene Material schon viel zu umfänglich war, um daraus nur einen Aufsatz zu machen, wurde aus einer, ebenfalls mehr oder weniger zufälligen Begegnung mit dem Verleger Benno Gantner aus Percha sehr schnell ein Buchprojekt. Der wiederum führte das im Familienbesitz erhaltene Porträt von Gusti Rathgeber von Hans Thoma mit dem dazugehörigen Bildnis von Bierbaum zusammen, das sich im Frankfurter Städel-Museum befindet - auf dem Buchcover sind die beiden nun noch einmal ein Paar.