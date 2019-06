28. Juni 2019, 18:47 Uhr Abiturfeiern Geschafft!

Zeugnisse, Sekt und große Wünsche: Die Gymnasien im Fünfseenland verabschieden ihre Abiturienten. Bilder von allen Schulen

Von Carolin Fries

Was gibt man jungen Menschen mit auf den Weg, die soeben ihr Abiturzeugnis erhalten haben? Alfred Lippl, Direktor am Ammersee-Gymnasium in Dießen, verzichtete am Freitag auf gute Ratschläge. Er beschränkte sich auf Wünsche - große Wünsche: "Die Kraft und den Durchsetzungswillen, um die entscheidenden Schritte voranzubringen, die Welt zu verändern." Vorausgegangen war dem eine flammende Rede zum Klimaschutz und den damit einhergehenden Veränderungen. "Wir alle werden von lieb gewonnenen Angewohnheiten Abschied nehmen müssen - ein zentraler und konfliktbeladener Punkt bei dieser Thematik, da er auch grundlegende Wirtschafts- und Sozialstrukturen betrifft und in Frage stellt und stellen wird", so Lippl. Der Direktor sprach sich für einen fairen Dialog zwischen den Generationen aus. "Vergesst nie das Auge auf den Mitmenschen, tretet diesen stets mit Wertschätzung gegenüber und hört nicht auf, auf euer Herz zu hören", empfahl er den 59 Absolventen.

Auch Sylke Wischnevsky, Direktorin am Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting, griff zur Abiturverleihung ein aktuelles Thema auf. Sie warb bei den 132 diesjährigen Absolventen um eine gute Partnerschaft zwischen Frau und Mann. Ausgehend von einem Zitat aus dem Musical "My Fair Lady", wonach Männer und Frauen nicht zusammenpassen, kam sie zu dem Schluss: "Wenn es gelingt, die positiven Eigenschaften gegenseitig zu unterstützen, dann kommt etwas Gutes dabei heraus." Sie hatte sich zuvor erfolgreich bei den Abiturienten für ein gendergerechtes Motto eingesetzt. "Heute Leuchtturm, morgen Chef" bekam ein erklärendes Sternchen dazu, um auch die Chefin nicht unerwähnt zu lassen.

"Anständig und kooperativ" sei der Jahrgang, anstatt Luftballons steigen zu lassen, hatten die scheidenden Schüler einen Baum im Gautinger Pausenhof gepflanzt. Lobende Worte fand auch Oberstufenkoordinatorin Monika Baum für die 117 Abiturienten, die am Gymnasium in Starnberg die Hochschulreife erreicht haben. "Sehr engagiert, motiviert und diszipliniert" sei der Jahrgang, "alles hat reibungslos geklappt." Die Bedeutung des Abiturs hätten alle erkannt, "es war schön, mit ihnen zu arbeiten", sagte sie. Jenseits des Strebens nach materiellen Dingen und kurzfristigem Glück, wünschte sie den jungen Erwachsenen, "dass sie im Leben den Platz finden mögen, der sie erfüllt".

In Tutzing verabschiedete Direktor Bruno Habersetzer 58 Absolventen mit Sektempfang und Grußworten, bevor diese am Abend bei einem Drei-Gänge-Menü und anschließender Party in der Würmseehalle im Kreise ihrer Familien und Freunde feierten. Am Christoph-Probst-Gymnasium in Gilching ist heuer mit 145 Schülern der größte Jahrgang im Fünfseenland ins Abi gestartet, 137 haben bestanden. In Kempfenhausen holten am Freitag lediglich fünf Schüler ihr Zeugnis ab - alle anderen bekommen es bei der Feier an diesem Samstag von 17 Uhr an in der Loisachhalle in Wolfratshausen überreicht.