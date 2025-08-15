Wie funktioniert Bayerns erster digitaler Wertstoffhof? Das Starnberger Abfallwirtschafts-Kommunalunternehmen hat es getestet und das Self-Service-Angebot nun in den Regelbetrieb überführt.

Von Patrizia Steipe, Pöcking

Der Keller ist entrümpelt, Sperrmüll und leere Kartons stapeln sich, und die abgeschnittenen Zweige der Buchenhecke müssen ebenfalls noch weg. Doch das Frühstück am Samstag war zu lang, und jetzt hat der Wertstoffhof schon geschlossen. Unter der Woche ist auch kaum Zeit, denn viele Höfe machen Feierabend, bevor man selbst aus dem Büro kommt. In Pöcking (Kreis Starnberg) gibt es für dieses Problem eine Lösung. Dort öffnet Bayerns erster Self-Service-Wertstoffhof dann, wenn andere längst geschlossen sind – ohne Personal, aber mit Termin per App.