7. Juli 2019, 19:44 Uhr Polizei Autokorso zur Hochzeit blockiert Garmischer Autobahn A95

Die etwa 20 Autos sollen am Samstagnachmittag immer wieder beschleunigt und dann bis zum Stillstand abgebremst haben. Die Polizei ermittelt.

Der Autokorso einer Hochzeitsgesellschaft hat am Samstagnachmittag die Autobahn A 95 Richtung Süden blockiert. Einen halben Kilometer nach der Tempo-80-Zone versperrten die etwa 20 Autos nach Zeugenangaben über alle Spuren verteilt zeitweise die Fahrbahn, berichtet die Polizei.

Danach sollen die vorderen Wagen, darunter das Brautauto, immer wieder kurz beschleunigt und bis zum Stillstand gebremst haben. Ein Überholen sei durch Zick-zack-fahren verhindert worden.

Die Polizei hat die mutmaßlichen Fahrer ausfindig gemacht und ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Nötigung. Weil es in den Baustellen am Starnberger Dreieck und in Seeshaupt zu weiteren Störungen gekommen sein könnte, bittet die Polizei um Hinweise. Telefon 0881/640302.