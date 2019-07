16. Juli 2019, 16:25 Uhr Autobahn A95 Auto brennt am Dreieck Starnberg aus

Der Fahrer kann den Wagen gerade noch in die Baustelle lenken. Die Fahrbahn muss während der Löscharbeiten gesperrt werden.

Ein Auto ist am Montagnachmittag am Starnberger Autobahndreieck komplett ausgebrannt - wobei sich der 42-jährige Fahrer aus München gerade noch in Sicherheit bringen konnte. Nach Polizeiangaben war der Mann gegen 16.20 Uhr allein in seinem Wagen auf der Garmischer Autobahn A95 in Richtung München unterwegs gewesen, als der Motor wohl wegen eines technischen Defekts erheblich an Leistung verlor und gleichzeitig anfing zu rauchen.

Dem Fahrer gelang es, seinen Wagen in eine markierte Baustelle zu steuern und ausrollen zu lassen, wo er den Pkw abstellte. Kurz darauf ging der Kombi in Flammen auf und brannte aus. Den Brand löschten die Feuerwehren aus Berg, Hohenschäftlarn, Neufahrn und Starnberg. Die Fahrbahn musste die Kehrmaschine der Autobahnmeisterei Oberdill reinigen.

Während der Löscharbeiten war die Autobahn in Richtung München und der von Starnberg kommende Zubringer A952 zunächst für etwa 30 Minuten voll gesperrt, anschließend konnte der Verkehr für weitere 45 Minuten während der Reinigungs- und Bergungsarbeiten nur einspurig an der Einsatzstelle vorbeigeleitet werden. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei etwa 20 000 Euro.