14. April 2019, 15:49 Uhr 17-Jähriger verursacht Unfall in Berg Ohne Führerschein, aber mit Alkohol am Steuer

Von Astrid Becker, Berg

Das hätte weitaus schlimmer enden können: Ein 17-Jähriger aus Berg hat sich am frühen Sonntagmorgen gegen halb sechs Uhr ohne Führerschein und betrunken ins Auto gesetzt und einen Unfall verursacht. Mit ihm Auto waren noch drei andere Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren. Die Vier kamen von einer privaten Feier in Berg. Zunächst fuhr der 17-Jährige mit dem Auto seiner Mutter in Fahrtrichtung der St. Anna Kapelle. Wie die Polizei mitteilt, kam der Wagen aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Eisenzaun. Dabei kippte das Auto um und blieb auf der Fahrerseite liegen. Alle Insassen konnten sich nach dem Unfall selbst aus dem Wagen befreien. Allerdings brach der Gartenzaun durch den Aufprall aus der Verankerung und stieß gegen einen in einer Hofeinfahrt geparkten Wagen, der ebenfalls beschädigt wurde.

Aus dem Auto des Unfallfahrers traten zudem Betriebsstoffe aus, wie die Polizei schreibt, die von der Feuerwehr gebunden werden mussten. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 10 000 Euro. Am Eisenzaun entstand zudem ein Schaden in Höhe von 3 000 Euro. Beim geparkten Pkw waren Lackabschürfungen feststellbar. Der Sachschaden an diesem Fahrzeug wird auf 3 000 Euro geschätzt. Verletzt wurde aber niemand.

Allerdings stellten die Beamten der Polizeiinspektion Starnberg bei dem jugendlichen Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Sie unterzogen ihn einem Atemalkoholtest, der einen Wert von umgerechnet etwa 1,32 Promille ergab. Außerdem gab der Fahrer an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Aufgrund der Alkoholisierung musste sich der 17-Jährige einer Blutentnahme im Klinikum unterziehen. Seine drei Freunde übergaben die Beamten in die Obhut ihrer Eltern. Den 17-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.