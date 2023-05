"Ich glaube, in zehn Jahren ist Burnout so normal wie heute eine Grippe"

Interview von Linus Freymark, Starnberg

Mit Sven Hannwald verbinden die meisten Menschen einen großen Erfolg für den deutschen Wintersport: Als erstem Skispringer überhaupt gelang es dem gebürtigen Sachsen in der Saison 2001/2002, alle vier Wettkämpfe der Vierschanzentournee zu gewinnen. Hannawald war ganz oben. Zwei Jahre später folgte ein Tief: Wegen eines Burnouts musste er seine Karriere frühzeitig aufgeben. Heute arbeitet er als selbstständiger Berater und setzt sich als AOK-Gesundheitsbotschafter dafür ein, dass die psychische Gesundheit einen höheren Stellenwert in der modernen Arbeitswelt einnimmt. Ein Gespräch über Triumphe und Rückschläge - und über die Frage, wieso es in Deutschland so viele Burnout-Fälle gibt.