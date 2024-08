Großes Glück hat ein 81 Jahre alter Mann am Samstagabend am Starnberger See gehabt. Wie die Polizei mitteilt, war er mit seiner Frau gegen 18 Uhr am Böhler Grund am Starnberger See beim Baden und blieb in Ufernähe im brusthohen Wasser stehen, während seine Frau weiter hinausschwamm.