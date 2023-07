Der Musiker Ron Evans ist gestorben. In die Streamingcharts von iTunes schaffte er es ebenso wie in die Hitparade von Kasachstan.

"Wenn du älter wirst, merkst du, wie wertvoll die Zeit ist", sagte der Rockmusiker Ron Evans noch vor einem Jahr. Ganz besonders wertvoll waren für Evans vor allem die Zeiten im Tonstudio, ob dem eigenen in Percha oder in den diversen anderen, in denen der Gitarrist Songs aufgenommen und eingespielt hat. Evans dachte im vergangenen Jahr noch über seine Zukunft nach und darüber, wie Rente und Rocker eigentlich zusammenpassen, Fazit: nicht. Also spielte er weiter, wie schon so viele Jahrzehnte zuvor.

Aufgewachsen ist Evans, der einen deutschen und englischen Pass besaß, in England und Australien. Er zog dann in den Siebzigerjahren als DJ durch Europa, legte lange in Skandinavien auf, betrieb in Starnberg zehn Jahre lang einen Plattenladen und ein eigenes Studio. Er arbeitete mit Musikern wie dem Maffay-Gitarristen Frank Diez zusammen oder mit Albie Donnelly von Supercharge. Mit dem Polt-Regisseur, Co-Autor und Musiker Hanns-Christian Müller machte er "Radio Ikebana" auf, ein Digital-Label.

Evans, der Gitarrist mit dem zu einem markanten Pferdeschwanz zusammengebundenen grauen Haar, hatte eine dunkle, markante Stimme und startete noch 2022 in einer neuen Besetzung und der Ron Evans Group unter anderem mit Schlagzeug, Klavier und Saxofon. Sein Repertoire reichte von erdigen Rocksongs bis zu Cover-Versionen der Spencer Davis Group oder Doors. Im Laufe seiner Musikkarriere hat er hunderte Songs geschrieben. 2015 gewann er den "Big Blues Award" in der Kategorie "Contemporary", zu dem Zeitpunkt spielten mehr als 40 Radiosender auf der ganzen Welt seine Songs, etwa in Australien, Kanada oder England. Die meisten sind auf Bluesrock spezialisiert. Und in die Streamingcharts von iTunes schaffte es Evans ebenso wie in die Hitparade von Kasachstan.

Sein eigenes Werk hat Evans schon früh selbst beurteilt, das Doppelalbum "Retrospective" kam 2015 heraus und war ein Destillat seiner bis dahin entstandenen neun eigenen Alben. Der kompakte und unkomplizierte Bluesrock mit simplen Texten, der Elemente von Jazz und Country aufnimmt und schon auch mal zur gefälligen Ballade tendiert, ist im besten Sinne altmodisch: Kaum ein Song, der ohne Alleingang des Gitarristen auskommt. Manchmal dürfen es auch zwei Solos sein oder mehr. Wenn es doch mal weniger waren, sprangen die Mitmusiker wie etwa der Mundharmonika-Spezialist Hubert Hofherr oder Saxophonist Steve Hooks ein.

2022 sagte er noch über die Pläne von weiteren Touren und Live-Auftritten mit Schlepperei und langen Fahrten: "Und mit 80 kippste dann um?" Leider viel früher. Evans ist Ende Juni in seiner Wahlheimat Starnberg im Alter von 75 Jahren an einem Krebsleiden gestorben.