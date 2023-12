Zu zweit unterm Tannenbaum? Manche Menschen sehen sich an Weihnachten nach Gesellschaft - in anderen Wohnzimmern kochen Konflikte hoch.

Interview von Linus Freymark, Starnberg

Weihnachten kann für Menschen mit seelischen Problemen eine Herausforderung sein. Die Einsamkeit unter dem Tannenbaum belastet manche - oder der Familienkonflikt kocht beim Verzehr des Weihnachtsbratens hoch. In solchen Fällen ist der Krisendienst Psychiatrie Oberbayern eine Anlaufstelle. 365 Tage im Jahr bietet der Dienst rund um die Uhr Beratungen in akuten Notlagen an. Manchmal genügt ein Telefonat. Manchmal schicken die Mitarbeiter aber auch mobile Einsatzteams zu den Betroffenen, die vor Ort Hilfestellungen geben.