29. Juli 2019, 18:45 Uhr Starnberg Ermittler suchen Filme der Randale

Die Polizei sucht weitere Jugendliche, die sich an der Randale vor der Starnberger Wache beteiligt haben. Eine Ermittlungsgruppe wertet Handyvideos aus, die nach Angaben eines Sprechers nur "spärlich" sichergestellt werden konnten. Die Kripo bittet um Filme, Tonmitschnitte und Bilder, ein Portal zum Hochladen der Dateien wurde eingerichtet. Bislang laufen Ermittlungsverfahren gegen einen 15-Jährigen, der vor dem Gymnasium randaliert haben soll und kurzzeitig in Gewahrsam genommen wurde, und zwei Jugendliche, die versucht haben sollen, ihn zu befreien. Rund 100 Jugendliche waren am Donnerstag laut Polizei vor der Inspektion aufmarschiert, eine kleinere Gruppe versuchte, diese zu stürmen.