Wer es schafft, James Bond, rauchende Colts und knallende Schüsse nahtlos in eine "Hey Macarena"-Tanzchoreografie zu führen, hat die Kunst des Slapsticks einfach drauf. Seit 20 Jahren springen und kaspern Fabian Berger, Martin Burtscher und Wassilis Reigel von Starbugs Comedy über die Bühnen dieser Welt und begeistern ein wachsendes Publikum. Verpackt in cleveren Blödsinn, persiflieren sie Lifestyle-Trends, Szenen aus Filmklassikern oder ganze Genres, alles bis ins kleinste Detail durch choreografiert. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr kommt das Schweizer Trio am 25. April mit ihrer Show "Jump Reloaded" wieder in die Münchner Freiheitshalle.