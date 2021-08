Von Josef Grübl

Reden allein reicht nicht, findet die Aktivistin des Bündnisses "Ende Gelände". Die Menschen bräuchten keine neuen Technologien, diese seien schon alle da, meint der Gründer der Stiftung "Plant for the Planet": "Wir müssen sie aber auch anwenden." Im Dokumentarfilm Now porträtiert Jim Rakete sechs junge Klimaaktivisten, er begleitet sie zu Kundgebungen und Protestveranstaltungen. Der 70-jährige Berliner wurde bekannt als Musikmanager und Fotograf, mit diesem Film gibt er sein spätes Regiedebüt. Jetzt läuft Now in den Kinos an, am Donnerstag, 26. August, kommt Rakete um 20 Uhr in den Rio Filmpalast (Rosenheimer Straße 46). Im Anschluss an die Vorstellung ist ein Filmgespräch mit ihm, den Produzenten und einer Aktivistin geplant.

Now, Deutschland 2020, Regie: Jim Rakete