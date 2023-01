Karl Stankiewitz mit seiner Lederhose, die im Haus der bayerischen Geschichte in Regensburg ausgestellt wird. Er hat sie im März 1948 vom Kopfgeld, das jeder Bürger bekam, am Heiliggeisteck in München gekauft.

Karl Stankiewitz ist mit 94 Jahren wahrscheinlich der dienstälteste Journalist Deutschlands. Seine Karriere begann er 1947 bei der SZ im Keller in der Sendlinger Straße. Am Dienstag wird er mit dem Ernst-Hoferichter-Preis ausgezeichnet. Ein Gespräch über Zeitenwenden und die Metamorphosen einer Stadt.

Von Sebastian Beck und Franz Kotteder, München

Heimatverbundenheit und Weltläufigkeit, gepaart mit einer Prise Humor: Das sind so die Kriterien, nach denen man Träger oder Trägerin des Ernst-Hoferichter-Preises werden kann. Und diese Kriterien passen ganz gut zu Karl Stankiewitz. Denn der 94-Jährige lebt nicht nur seit 1941 im selben Münchner Mietshaus, er ist unter anderem als Reisejournalist viel in der Welt herumgekommen und würzte seine Artikel gelegentlich mit feiner Ironie. Am kommenden Dienstagabend bekommt er im Literaturhaus den Ernst-Hoferichter-Preis zusammen mit der SZ-Redakteurin Deniz Aykanat überreicht. Die Laudatio auf ihn hält der Kabarettist Christian Springer.

SZ: Herr Stankiewitz, Sie zählen zu den wenigen Menschen, die sich noch an das alte München vor der Bombardierung erinnern.

Karl Stankiewitz: Ich war damals weniger als zehn Jahre alt und habe nur ein bisschen was mitbekommen. Ich kann mich aber noch gut an die Kaufhäuser erinnern, in denen ich mit meiner Mutter war. Mit der Bummelbahn haben wir gerne Ausflüge raus nach Starnberg gemacht. Mit dem Opa war ich im Großhesseloher Wald, da hat er sich sonntags eine Hängematte aufgeschlagen und ein Bier dabei gehabt. Ich bin im Wald herumgerannt.

Als der Krieg losging, waren Sie elf.

Ich war im städtischen Kinderasyl, heute heißt das Münchner Kindlheim. Weil meine Eltern geschieden waren und meine Mutter alleine mit uns war, kamen wir alle drei Kinder ins Kinderasyl. Ich weiß noch, wie der Direktor verkündet hat: Jetzt haben wir Krieg. Wir haben uns gefreut, weil wir alle Gasmasken bekamen. Das hat so komisch ausgesehen, und wir sind mit denen herumgehüpft wie Marsmenschen. Später habe ich mich zur Kriegsmarine gemeldet. In unsere Klasse kam ein Offizier von der Waffen-SS und hat geworben. Eine Möglichkeit, sich davon fernzuhalten, war es, sich freiwillig bei bei einer anderen Waffengattung zu melden. Danach war ich immer wieder mal an der Ost- oder Nordsee oder am Bodensee zur vormilitärischen Ausbildung - nicht nur maritim, sondern auch mit der Panzerfaust. In Starnberg hatte die Marine-HJ einen großen Kutter. Das Wasser hat mich immer angezogen, deshalb bin ich bis vor zwei Jahren noch Kajak gefahren.

Der Krieg war am Anfang eher ein Abenteuer für Sie?

So war es. Ernst genommen habe ich das Kriegsgeschehen erst, als ich gesehen habe, wie die Bomben fielen. Den ersten Einschlag einer Brandbombe habe ich in der Sparkassenstraße erlebt. Unser Vater hat uns am Anfang des Krieges gleich zugeflüstert, dass wir gegen die ganze Welt nicht gewinnen könnten. Er war im Ersten Weltkrieg dabei, er wusste Bescheid.

Sie waren dann Brandmelder.

Ich bekam einen Stahlhelm und musste in der Nacht, wenn Bombenalarm war, mit dem Radl ausrücken und melden, wo es einen Großbrand gab. Den größten, den ich gesehen habe, war der des Nationaltheaters, das war ganz schrecklich. Es hat tagelang geraucht.

Ein gefährlicher Job.

Das war schon ein bisschen gefährlich. Ich habe viele Tote gesehen. Aber selbst während der Angriffe geisterten Menschen in der Stadt herum, weil sie ihre Angehörigen suchten oder schauten, dass sie ihre Habe in Sicherheit brachten. Die Münchner saßen nicht alle in den Luftschutzkellern. Wenn ich das erzähle, wirkt es völlig entrückt. Ich habe jahrzehntelang nicht mehr an die Kriegszeit gedacht.

Sie haben es verdrängt?

Es war halt eine andere Welt. Die Zeiten ändern sich total, und dann ist man einfach nicht mehr dabei. Zuletzt aber kommt die Erinnerung wieder stärker zurück.

Sie haben mal geschrieben, dass Sie die Parolen der Weißen Rose an den Wänden gesehen haben.

Ich war damals im ausgebombten staatlichen Internat Albertinum in der Ludwigstraße, da wohnten auch kriegsversehrte Studenten. Sie haben uns erzählt, dass an der Uni Unruhe herrscht. Eines Morgens haben wir an Gebäuden ringsum Aufschriften in weißer Farbe gesehen: Nieder mit Hitler und ähnlich gefährliche Parolen. Von der Weißen Rose war natürlich nicht die Rede. Der Direktor des Internats war ein ganz ekliger Nazi, der uns androhte, dass er uns verhaften lässt, wenn wir weiter drüber reden würden.

Detailansicht öffnen Karl Stankiewitz als Bub. (Foto: Thomas Stankiewitz, oh)

Wie haben Sie das Kriegsende in München erlebt?

Da war ich gerade wieder hier in diesem Haus an der Isar. Der Reichssender München verstummte. Zusammen mit ein paar Freunden bin ich vor zur Maximiliansbrücke. Die war durch Stacheldraht gesperrt, sie sollte offensichtlich gesprengt werden. Soldaten hatten Dynamitkisten abgeladen. Zusammen mit ein paar Deserteuren haben wir die Kisten von der Brücke geworfen. Dann ist ein SS-Mann mit Maschinenpistole vom Maximilianeum runtergekommen, das durch ein Rotes Kreuz getarnt war. Er bedrohte und verjagte uns. Die Menschenmenge zerstob, ich versteckte mich hinter dem Klohäusl. Als er weg war, haben wir das Zeug weiter von der Brücke geräumt und in die Isar geschmissen. Rund ums Max-Denkmal waren Straßenbahnzüge als Barrikaden rangiert. Plötzlich kam ein Jeep mit drei Amis. Wir haben ihnen gesagt, sie sollten vorsichtig sein, weil auf der anderen Seite noch Waffen-SS war. Sogleich kehrte die Vorhut um und ein riesiger Panzer rollte von der Maximilianstraße her an und ballerte in die Trambahnen.

Die Naziherrschaft war zu Ende.

Die erste Nacht in Freiheit war ein Vakuum. Am nächsten Tag begannen die Plünderungen. Da bin ich auch mitgegangen. Erst auf die Praterinsel und in die Riemerschmidfabrik rein. Da gab es jede Menge Zucker, auch erbeutete ich zehn Flaschen Arrak, die meinem Opa im kommenden Winter nützlich waren. Das ging den ganzen Tag so weiter. Im Bürgerbräukeller haben wir auch noch geplündert. Ich sah zwei Männer, die im Keller im ausgelaufenen Wein schwammen. Die hatten sich wohl vollgesoffen oder waren im Wein ertrunken.

Sie können sich im Detail daran erinnern. Das war die Zeitenwende?

Ja, da begann auch meine Politisierung. Zuvor, also die ganze Nazizeit, war die Politik nichts, was für Jugendliche interessant war.

In welche Richtung tendierten Sie?

Im Wirtschaftsgymnasium war ich bei den Lehrern als Linker verrufen. Ich war etwas widerspenstig und habe schon mal nach jenen Lehrern gefragt, die im Herbst 1945 nicht mehr da waren. Ich habe in München die erste Schülerzeitung gegründet. Bereits in der ersten Ausgabe 1946 kommentierte ich die Landtagswahl derart, dass die CSU ihr Missfallen kundtat. Gleich nach dem Abitur bin ich dann zur Süddeutschen Zeitung. Durch Vermittlung von Hans Arbinger, das war der erste Leiter der Bayernredaktion und mein Deutschlehrer. Er hat mich beim Chefredakteur Werner Friedmann eingeführt. Ich lernte dann praktischen Journalismus erst im Lokalen. Sigi Sommer hat mir empfohlen: "Schreibst halt jeden Tag a Verserl". Ich musste mich dann speziell um den Themenkomplex Jugend kümmern.

Die Sendlinger Straße war ja zerbombt damals.

Die noch kleine Redaktion saß im ersten Winter im Keller, weil es oben zu kalt war. Man befürchtete, dass die Schreibmaschinen oben in der Kälte streiken könnten. Im Keller war es aber sehr heiß, weil dort die Rotationsmaschinen standen. Im Juni 1948 kam ich zur neu gegründeten Abendzeitung. Zunächst hatte Herausgeber Friedmann junge Leute vom Münchner Merkur, der SZ - darunter war ich, inzwischen Volontär in der Politik - für ein Blatt rekrutiert, das auf einer Druckereimesse erschien, noch mit dem Titel Tageszeitung. Als die Amerikaner Interesse signalisierten und genügend Papier zuwiesen, entstand daraus die täglich erscheinende Abendzeitung, für die ich bis vor kurzem fast ununterbrochen gearbeitet habe. Gesundheitliche Gründe zwangen mich zum Abschied.

Detailansicht öffnen Karl Stankiewitz als junger Reporter nach dem Krieg. (Foto: Thomas Stankiewitz, oh)

Was haben Sie bei der Abendzeitung gemacht?

Die Seite drei mit Reportagen. Das war ziemlich herausfordernd, weil ich immer alles selber schreiben musste. Wir haben viel aus ausländischen Zeitungen zusammengestottert, wir nannten das fietschern. Unmittelbar nach Ende der Berliner Blockade fuhr ich mit der ersten Eisenbahn nach Berlin, da habe ich ein paar Reportagen gemacht.

Wie war München als Stadt?

Die Stadt war verwüstet. Der spätere Oberbürgermeister Thomas Wimmer sprach von einem lebenden Schutthaufen. Auch das historische Gebäude, das sich SZ und AZ teilten, war lange noch umringt von Ruinen, Brachflächen und Baracken. Die standen auch rund um den Marienplatz und unten im Färbergraben. Unser Lokalchef war Jochen Slawik, der den Begriff Eiserner Vorhang erfunden haben wollte. Er hat dort Wettbewerbe im Verschlingen von Würsteln veranstaltet. Wir waren ja alle etwas ausgehungert. Und Rüdiger Stolze, der später Pressesprecher der Bonner Regierung wurde, hat Wettbewerbe im Messerwerfen gemacht, auf eine Holztür. Es war noch alles ein bisschen chaotisch.

Wie war die Atmosphäre in München?

Ich erinnere mich gut an die erste Fronleichnamsprozession, ein schöner, stolzer Volksauflauf. In der ganzen Stadt ratterten und bimmelten wieder die Trambahnen, wie vom nicht restlos entnazifizierten Weiß Ferdl besungen. Sie waren anfangs so voll, dass die Leute sich auf die Kupplungen zwischen den Wagen gestellt haben. Fast alle Menschen haben nur geschaut, wie sie mit den Lebensmittelkarten durchkommen. Alles andere war ihnen ziemlich egal. Ich war mit meiner Mutter draußen auf dem Land zum Hamstern. Wir hatten Löffel und Tiegel dabei und nach Butter gefragt. Aber es gab auch nicht wenige Menschen in München, die sich engagierten, sei es in den Parteien oder bei sozialen Einrichtungen.

Wie haben Sie das Wirtschaftswunder in München erlebt?

Das begann 1948 mit der Währungsreform. Vorher gab es wochenlang kaum mehr Nützliches zu kaufen, das haben die Läden alles gehortet. Mit der Ausgabe des Kopfgelds waren die Läden dann über Nacht voll. Das hat auch in der Mentalität der Menschen eine Zeitenwende ausgelöst.

Wie ging Ihr Lebensweg dann weiter?

Ich bin weg von der Abendzeitung. Henri Nannen holte mich zu seinem Stern nach Hamburg, wo ich eine Story weiterrecherchierte, die ich noch in der Abendzeitung angefangen hatte, es ging um "Menschenschmuggel". Nach einer kurzen Zeit, als ich in München für den Spiegel arbeitete, begann ich, Artikel über München und Bayern zu schreiben. Die schickte ich mit Brief an mehrere Zeitungsredaktionen, meist als Drucksache frankiert, das war billiger. So gewann ich zuerst die größte Zeitung im Ruhrgebiet, die WAZ. Nach und nach ist mein Bauchladen, wie man in der Branche sagte, auf zehn bis 15 außerbayerische Zeitungen gewachsen, die ich fast 50 Jahre lang, bis Anfang des Jahres 2000, laufend bediente.

Detailansicht öffnen Karl Stankiewitz (Mitte) zusammen mit den CSU-Politikern Erich Kiesl, Otto von Habsburg und Gerold Tandler (von links). (Foto: Thomas Stankiewitz, oh)

Bayern war Ihr Fachgebiet.

Bayern und natürlich vor allem München. Ich war aber auch als Reisejournalist unterwegs und habe aus vielen Ländern, in denen irgendeine Unruhe war oder drohte, auch politische Reportagen geliefert, nicht nur touristische. Auch für die SZ.

In den Siebzigern wurde München viel weltläufiger als zuvor.

Das war wieder so eine Zeitenwende. Es war die Zeit der Kommunen und der Hippies. Das hat sich auch in einigen meiner Bücher niedergeschlagen.

Die 68er-Bewegung war in München doch eine andere als anderswo in der Republik, oder? Man hat den Eindruck, das war eher so spontimäßig, mit teilweise halbernsten Aktionen wie der, eine ganze Packung Waschmittel in die Brunnen vor der Uni zu kippen oder mit dem Motorrad durch die Gänge der Kunstakademie zu fahren...

Ja, das war oft mehr Theater und Gaudi, ganz anders als in Berlin oder Frankfurt. Der Fritz Teufel war ja auch gerne hier. Ernsthafte Diskussionen gab es aber schon auch, an den Universitäten.

Wenn der Fritz Teufel aus Berlin gekommen ist, ist die Stadt gewarnt worden, haben wir bei Ihnen gelesen.

"Der Deifi kommt!" Das hat der Manfred Schreiber gerne gesagt, der damalige Münchner Polizeipräsident. Das war einer derjenigen, die ich damals sehr geschätzt habe. Der hat mir damals auch vieles erzählt, nicht nur über den Teufel.

Was war dann die nächste Zeitenwende?

Das war so um 1989/90. Was natürlich mit dem Mauerfall und dem Neubeginn zusammenhängt. Doch jetzt ging auch das Franz-Josef-Bayern zu Ende. Das Land war auf einmal für die Zeitungen jenseits des sogenannten Weißwurst-Äquators nicht mehr so interessant wie zuvor. Vorher konnte man als Münchner gar nicht genug über Bayern liefern, speziell über die CSU. Plötzlich war Bayern ein Bundesland wie jedes andere. Deshalb habe ich nur noch Reiseberichte geschrieben.

Detailansicht öffnen Karl Stankiewitz in seiner Zeit als Reisereporter... (Foto: Thomas Stankiewitz, oh)

Detailansicht öffnen ... in den Achtzigerjahren in Panama. (Foto: Thomas Stankiewitz)

Da waren Sie schon um die Siebzig.

Da hätte ich aufhören können. Aber wie man sieht, kann ich das nicht so einfach.

Warum haben Sie sich nie zur Ruhe gesetzt?

Ich möchte mit einem Spruch von Rainer-Maria Rilke antworten. Der Dichter hat einem jungen Schreiber geraten, er solle sich prüfen, ob er sterben würde, wenn er nicht mehr schreiben könnte. Eine andere Überschrift aus diesen Tagen: Ich schreibe, also bin ich. Ich muss einfach irgendwas produzieren, das ist der banale Grund. Außerdem bin ich neugierig und möchte immer was wissen und lesen. Leider ist alles sehr schwierig geworden. Ich kann nur noch mit der Lupe und langsam lesen.

Wenigstens kann man am Computer, mit dem Sie schon lange arbeiten, die Buchstaben vergrößern. Sie haben die ganze technische Entwicklung unserer Branche mitgemacht.

Anfangs habe ich natürlich mit der Schreibmaschine gearbeitet. Und mit dem Telefon! Die meisten Manuskripte gingen zunächst mit der Post weg. Dann kamen diverse Fernschreiber, der erste lief mit Lochstreifen, da verschwanden oft ganze Sätze. Dann kam Telefax, mein erstes riesiges Gerät hat mich über 11 000 Mark gekostet und steht heute wohl im Deutschen Museum.

Detailansicht öffnen Karl Stankiewitz mit einem Hightech-Gerät der Achtzigerjahre: einem Organizer. (Foto: Thomas Stankiewitz, oh)

Sie haben in München so viele Leute kommen und gehen sehen - darunter gibt es bestimmt Personen, die Sie auch heute noch als herausragend bezeichnen würden?

Auf jeden Fall den Hans Jochen Vogel und die Hildegard Hamm-Brücher. Das waren für mich die idealen Politiker. Weil sie integer waren und klug und nicht parteigebunden. Bei der SPD gab es viele herausragende Politiker. Ich denke da an Waldemar von Knoeringen, oder an Peter Glotz. Bei der FDP fallen mir noch Thomas Dehler und der Ertl Sepp ein.

Eigentlich haben Sie in Ihrem Leben ja gleich in drei Städten gelebt: München vor dem Krieg, München nach dem Krieg - und jetzt ist München ja wieder eine andere Stadt. Wie nimmt man das denn wahr, über die Jahrzehnte hinweg?

Ich habe gerade noch einmal nachgeschaut, wegen des Hoferichterpreises, was ich alles dazu geschrieben habe. Das war ziemlich oft: Das alte München gibt's nicht mehr, die alten Münchner sind weg oder Schwabing ist tot und so etwas in der Richtung. Im Grunde genommen habe ich zwar gegen solche Klischees angeschrieben. Aber das war einfach die gängige Meinung: "Die alte Münchner Gemütlichkeit gibt es nicht mehr." Zum Stadtjubiläum im Juni 1958 habe ich sinngemäß prophezeit: "Jetzt wird die Innenstadt halt von noch mehr Menschen und Autos überflutet."

Ob es heute noch das gemütliche München gibt?

Es ist doch eine Frage der Definition, was "gemütlich" ist. Ich weiß es aber nicht so genau. Es ist natürlich klar, dass eine Stadt, die zu 42 Prozent aus Menschen besteht, die nicht in München geboren sind, anders aussieht als eine, in der nur gebürtige Münchner leben. Aber das hat der Sigi Sommer auch schon oft bekrittelt: Die alte Münchner Gemütlichkeit ist eigentlich eine Legende - eine vielleicht liebenswürdige Legende, die sich immer wieder fortspinnt. Es ist ja alles international geworden. Wenn man sich die Gastronomie ansieht. Wo gibt es hier in der Gegend noch Lokale, in denen es traditionelle bayerische Gerichte gibt? Das Wirtshaus zum Isarthor vielleicht oder die Schneider Weiße im Tal. Ansonsten ist international angesagt, ist ja klar. Es gibt viele Münchens. Ich fühle mich aber wohl, ich will auch nicht mehr weg aus diesem Haus, aus diesem Viertel.

Detailansicht öffnen Als es noch Winter gab: Karl Stankiwitz beim Langlaufen vor seinem Haus in der Widenmayerstraße. (Foto: Thomas Stankiewitz, oh)

Detailansicht öffnen Sein Stammplatz fürs Leben: Karl Stankiewitz an seinem Schreibtisch in der Widenmayerstraße. (Foto: Thomas Stankiewitz, oh)

Sie wohnen seit 1941 in diesem Haus?

Ja, seitdem. Meine Mutter war Untermieterin beim Apotheker Jacobi. Der heutige Hausbesitzer lässt mich günstig hier wohnen, vielleicht auch deshalb, weil ich im Krieg als Bub dabei geholfen habe, einen Bombenbrand im Dachstuhl zu löschen. Da war eine Brandbombe im Dachstuhl eingeschlagen und hatte das Feuer ausgelöst. Der Hausbesitzer war auch ein Bub damals, und als Dank dafür hat er mir vor einiger Zeit einen Vertrag gegeben mit der Zusage, dass er mir die Miete nicht mehr erhöht.

Die Zeit zwischen der Schülerzeitung und heute - ist das für Sie jetzt viel Zeit oder wenig?

Das ist schon viel Zeit. Von vorher weiß ich fast gar nichts mehr. Die ganze Kinder- und Jugendzeit ist mir komischerweise entschwunden. Bis zu meiner Ankunft in Bayern 1937 weiß ich fast gar nichts mehr.

Würden Sie dieses Leben noch einmal als Journalist leben wollen? Oder würden Sie doch lieber Maschinenbauingenieur werden, beispielsweise?

Nein, ich würde das wieder so machen, ich würde wieder Journalist werden wollen. Vor allem wieder als freier Mensch, nicht gebunden an eine Zeitung oder an einen Verlag. Das Schreiben kann ich nicht lassen. Ich habe mir sogar mal die Schreibmaschine ins Krankenhaus bringen lassen, weil ich nicht aufhören wollte. Und weil mir so langweilig war.