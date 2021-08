Münchens beliebtestes Standesamt in der Schwabinger Mandlstraße muss renoviert werden. Von Januar 2022 bis Juli 2022 steht deshalb das in der Nachbarschaft gelegene Schloss Suresnes im Park der Katholischen Akademie für Trauungen zur Verfügung. Mit den Verantwortlichen des Standesamts sei ein Plan entwickelt worden, wie eine bestimmte Zahl an Trauungen wöchentlich von Mittwoch bis Freitag im Rondell des Schlosses abgehalten werden könne. Interessierte sollten sich bald beim Standesamt anmelden. Zusätzlich hätten Brautpaare die Möglichkeit, für sich und ihre Gäste einen kleinen Empfang zu geben, heißt es. Dafür stehe die Romano-Guardini-Bibliothek zur Verfügung. Die Organisation dieser zusätzlichen Angebote laufe über die Akademie. Flyer lägen im Standesamt aus. Darin fänden sich Details, wie etwa die Höhe der Kosten und das Anmeldeprozedere. Suresnes ist das letzte erhaltene von ehemals vielen vor der Stadt gelegenen barocken Lustschlösschen und hat eine bewegte Vergangenheit. Der Kabinettssekretär des Kurfürsten Max Emanuel ließ es sich von 1715 bis 1718 nach dem Vorbild des Château de Suresnes bei Paris erbauen.