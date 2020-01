Thomas Fritzmeier, 36, früherer Eishockeyprofi, hat einen Weltrekord gebrochen. Fritzmeier war mit seiner Freundin Simone Bronnhuber, 31, wochenlang in Südamerika unterwegs, um auf einem Gebirgssee den Rekord für das Stand-up-Paddeln in der bislang größten Höhe zu knacken. Fritzmeier stand deshalb in 5900 Meter Höhe im Kratersee Licancabur in Bolivien auf seinem Stand-up-Paddle-Boot. Das Paar aus Bad Tölz marschierte für den Rekordversuch nachts um ein Uhr los. Sie trugen das Board zum See, 1200 Höhenmeter ohne Pfad und mit 60 Prozent Steigung. Allerdings konnten sie ihr eigentlich angepeiltes Ziel nicht erreichen. Den höchsten Bergsee der Welt, Ojos del Salado in Chile auf 6370 Meter Höhe, konnten sie nicht erreichen, weil es auf dem Weg starken Schneefall gab. Der Weg wäre zu schwierig gewesen und die Gefahr zudem groß, dass der See bei minus 18 Grad Celsius auch noch zufriert. Thomas Fritzmeier allerdings will wiederkommen, vielleicht bereits in diesem Januar, und dann seinen eigenen Rekord brechen.