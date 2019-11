Ein Luftballon in einer Oberleitung hat am Sonntag den S-Bahnverkehr in der Innenstadt zeitweise zum Erliegen gebracht. Die Züge konnten am Nachmittag rund eine Stunde lang nicht mehr durch den Stammstreckentunnel fahren, wie die Bahn mitteilte. Auch nach Ende der Sperrung kam es noch zu vereinzelten Verspätungen. Der Ballon war im S-Bahnhof am Marienplatz an der Oberleitung hängen geblieben. Solche Störungen kommen immer wieder vor, deswegen sind metallbeschichtete Ballons laut Hausordnung im Bahn-Untergrund auch verboten - aber nicht jeder der täglich 840 000 Fahrgäste der S-Bahn hält sich daran.