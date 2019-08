1. August 2019, 18:27 Uhr Stammstrecke gesperrt Busse statt S-Bahnen

Am kommenden Wochenende gibt es in der Innenstadt wieder einige Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr. Die S-Bahn-Stammstrecke ist von Freitag, 2. August, 22.30 Uhr, bis Montag, 5. August, 4.30 Uhr, zwischen Donnersbergerbrücke und Ostbahnhof gesperrt. Bis auf den Marienplatz werden alles S-Bahnstationen von Ersatzbussen angefahren. Auch einige U-Bahnen fahren wegen Bauarbeiten nur mit Einschränkungen. Die Linien U 4 und U 5, die Richtung Hauptbahnhof unterwegs sind, halten nicht am Stachus, dies gilt während der kompletten Sommerferien. Die Linien U 3 und U6 fahren am Sonntag, 4. August, im Spätverkehr von 23 Uhr an nur alle 15 Minuten im Pendelzugbetrieb zwischen Goetheplatz und Odeonsplatz.