Ein Abbruchhaus samt Baugerüst ist am Montagnachmittag in Giesing eingestürzt - zum Glück kamen dabei keine Personen zu Schaden. An dem Gebäude in der Ständlerstraße verrichteten mehrere Baggerfahrer ihre Arbeit, als es plötzlich in sich zusammenfiel. Der Einsturz erfolgte auf ganzer Länge des etwa 20 Meter langen Komplexes. Dabei wurde auch das Nachbargebäude in Mitleidenschaft gezogen. Auch hier wurde jedoch glücklicherweise niemand verletzt. Nachdem sichergestellt war, dass sich keine Personen unter den Trümmern befanden, rissen die Bagger die übrig gebliebenen Gebäudeteile zu Boden, um zu verhindern, dass diese unkontrolliert herabfallen. Für die Dauer der Arbeiten sperrte die Feuerwehr die Ständlerstraße vorübergehend ab. Wie hoch der Sachschaden ist, der durch den Einsturz verursacht wurde, ist noch unklar. Gleiches gilt für die genaue Ursache des Vorfalls.