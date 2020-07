"Echte Hilfe in der Not"

Die Stadt München wird eine millionenschwere finanzielle Hilfe vom Freistaat Bayern erhalten, um die Folgen der Corona-Krise abzumildern. Bei einem Gespräch mit den kommunalen Spitzenverbänden hat die Staatsregierung entschieden, die Gewerbesteuerausfälle der bayerischen Kommunen durch "kräftige Finanzhilfen zu kompensieren", teilte die Stadt München am Donnerstag mit. Wie hoch die Summe am Ende sein wird, lässt sich derzeit nur grob schätzen. Stadtkämmerer Christoph Frey rechnet damit, dass etwa 90 Prozent der Gewerbesteuerausfälle erstattet werden - nach seinen Schätzungen könnte sich die Finanzhilfe für München auf etwa 600 Millionen Euro summieren.

Bereits am 3. Juni hatte die Bundesregierung ein umfangreiches Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket vorgestellt. Dieses sah unter anderem vor, dass Gewerbesteuerausfälle von Bund und Ländern zu gleichen Teilen kompensiert werden. Allerdings sind die Länder für den Verteilungsschlüssel verantwortlich - und der war bisher unklar. Die bayerische Staatsregierung hat nun beschlossen, dass der Maßstab für die Verteilung der Vergleich zu den Gewerbesteuereinnahmen der Jahre 2017 bis 2019 ist. "Das bayerische Corona-Hilfspaket ist eine entscheidende Hilfe zur Sicherung des Münchner Stadthaushaltes und damit für die Leistungsfähigkeit der Stadt", so Kämmerer Frey. Nun bestehe die Aussicht, einen "annähernd ausgeglichenen" Finanzhaushalt vorzulegen. Der jetzt beschlossene Verteilungsschlüssel bedeutet "eine echte Hilfe in der Not".