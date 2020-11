"Als Frau im Nachteil" vom 7. Oktober, über den Stand der Gleichstellung in München:

In Sachen Gleichstellung gibt es noch unglaublich viel zu tun, meint Frau Habenschaden ("Als Frau im Nachteil" vom 7. Oktober). In der Tat. Forderungen wie mehr weibliche Straßennamen oder Ehrenbürger bringen aber genauso wenig wie die freiwillige Quote für Aufsichtsräte. Wer darauf setzt, dass sich damit die Einstellung gegenüber Frauen verändert, kann lange warten, hier zäumt man das Pferd von hinten auf, denn mehr Frauen in guten Positionen würden automatisch zu mehr Ehrbezeugungen führen.

Im München verdienen Frauen 25,8 Prozent weniger als Männer, also noch einmal 5 Prozent weniger als im deutschen Durchschnitt. Und je höher die Qualifikation, desto größer der Gender Pay Gap, im Klartext: Gerade in anspruchsvollen und damit oft interessanten Berufen werden Frauen am meisten benachteiligt - obwohl sie die besseren Abschlüsse haben. Bei Tierärzten lag der Gehaltsabstand 2015 europaweit zum Beispiel bei 28 Prozent. Selbst innerhalb frauentypischer Berufe gibt es also große Gehaltslücken, vor denen auch Tariflöhne nicht schützen - die ja von den zugeteilten Aufgaben abhängen - etwa wenn Frauen auch ohne Kinder nicht zu Nacht- oder Wochenenddiensten eingeteilt werden. Vielleicht sollte man daher auch einmal darüber nachdenken, die daraus resultierenden niedrigeren Renten der Frauen im Sinne der Gerechtigkeit ein wenig aufzubessern.

Mit der ineffektiven Pseudofrauenförderung muss endlich Schluss sein. Dazu braucht es Druck. Wahlversprechungen wie von Herrn Reiter 2014, dass er 50 Prozent Frauen auch in den höchsten Führungspositionen städtischer Betriebe will, gehören auf den Prüfstand. Aber Vorsicht, gute Quoten bekommt man auch, indem man entsprechend viele niedrigere Ebenen mit einbezieht - damit sollte sich Frau nicht abspeisen lassen. Was von dem Wahlversprechen zu halten war, konnte man aber schon daran sehen, dass die parallel zur Wahl für Tierärzte und Biologen ausgeschriebene Zoo-Direktorenstelle damals wieder mit einem Mann, noch dazu einem Architekten, besetzt wurde, obwohl es dort in über 100 Jahren noch keine Frau an der Spitze gab. In die Chefsessel großer deutscher Zoos wie auch Dax-Unternehmen schaffen es im Übrigen aktuell eher Migranten als Frauen. Bei Tierärzten und Biologen gibt es seit langem einen Frauenüberschuss, die Gelegenheit wäre daher günstig gewesen, daran etwas zu ändern. Ob man sich mit der abweichenden beruflichen Qualifikation allerdings einen Gefallen getan hat, darf zudem bezweifelt werden. Hellabrunn ist seither eine Dauerbaustelle und trotz Einsatz von Millionen schafft man es noch nicht einmal, die "Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten" umzusetzen. Wer in der ersten Liga mitspielen will, sollte anderes abliefern.

Ja, und die nun anvisierten Mentoren-Programme für Frauen sind ja ganz nett. Dass man damit aber "Frauen für höhere Positionen gewinnen" möchte, offenbart ein falsches Frauenbild, denn Frauen, die Führungsaufgaben annehmen wollen und auch können, gibt es längst genug - sie brauchen lediglich die Chance dazu, und die bekommen sie viel zu selten. Sabine Hartl, München