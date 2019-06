26. Juni 2019, 18:43 Uhr Städtische Mitarbeiter 100 Millionen Euro mehr für Zulagen

Der Stadtrat hat die Verdopplung der München-Zulage für die Beschäftigten der Stadt beschlossen. Dazu werden diese künftig auch ein Gratis-Jahresticket für den Nahverkehr im Innenraum erhalten. Mit dieser Förderung wollen alle Fraktionen den Mitarbeitern das Leben in ihrer teuren Stadt weiter ermöglichen. Künftig werden knapp 20 000 Beschäftigte am Monatsende 270 Euro zusätzlich auf dem Konto haben. Um Ungerechtigkeiten zu vermeiden, werden auch höhere Einkommensgruppen erstmals bedacht. Sie erhalten 135 Euro. Analog mehr Geld sollen auch Mitarbeiter freier Träger bekommen, die kommunale Aufgaben übernehmen. Insgesamt wird München dafür etwa 100 Millionen Euro im Jahr ausgeben. Der Kommunale Arbeitgeberverband muss noch zustimmen. Geschieht dies, tritt die Erhöhung am 1. Januar 2020 in Kraft.