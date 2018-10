12. Oktober 2018, 18:56 Uhr Städtische Kantinen Grüne wollen übriges Essen verwerten

Die Verschwendung von Lebensmitteln in städtischen Kantinen soll ein Ende haben. Die Rathaus-Grünen haben beantragt, dass die Stadt ein Konzept für den Umgang mit übrig gebliebenem Essen entwickelt. Denkbar sei etwa eine Mitgliedschaft in einem Unternehmen, das das Essen per App an Gastronomen oder Konsumenten weiterverkauft.