Was ist geschehen hinter den Mauern des städtischen Hänsel-und-Gretel-Heims in Oberammergau? Das will die Rathauskoalition untersuchen lassen.

Von Bernd Kastner und Rainer Stadler

Der Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in Münchner Heimen in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg soll erneut untersucht werden, fordert die grün-rote Rathauskoalition. "Umgehend" solle das Sozialreferat eine Kommission einsetzen, die nicht nur die Geschehnisse in den drei städtischen Kinderheimen aufklären soll, sondern auch jene in Häusern anderer Träger in München.

Anlass für den Stadtratsantrag von Grüne/Rosa Liste und SPD/Volt ist ein SZ-Bericht vom Samstag über sexualisierte Gewalt an Kindern in den 60er- und 70er-Jahren, insbesondere im städtischen Hänsel-und-Gretel-Heim in Oberammergau, das von Niederbronner Schwestern betrieben wurde, und im längst geschlossenen Haus Maffei des Paritätischen Wohlfahrtsverbands in Feldafing. Im Raum steht der Verdacht auf ein mögliches Netzwerk von Tätern und Mitwissern.

Grün-Rot stellt fest, dass das Sozialreferat "bereits in früheren Jahren engagiert versucht" habe, Übergriffe zu recherchieren. Dies scheine "jedoch nicht vollumfänglich gelungen zu sein". Nun sei es nötig, "eine möglichst lückenlose Darstellung aller entsprechenden Verfehlungen" dem Stadtrat und der Öffentlichkeit vorzulegen. Unter anderem auf diese Fragen erwarten die Fraktionen Antworten: Wie viele Kinder und Jugendliche waren von Übergriffen und sexualisierter Gewalt betroffen? Wurde allen Opfern "in bestmöglichem Maße geholfen"? Was lässt sich heute über Täterinnen und Täter feststellen? Gab es pädophile Netzwerke zwischen den Einrichtungen unterschiedlicher Träger?

"Weiterhin unerträglich" sei die Tatsache, dass in Münchner Heimen Kinder missbraucht wurden, erklärt SPD-Fraktionschef Christian Müller. "Wir müssen uns zügig mit den städtischen Verantwortlichkeiten befassen, auch wenn das fast 60 Jahre nach den Vorfällen ein schwieriges Unterfangen wird. Die Opfer aber haben ein Recht auf eine umfassende Untersuchung und angemessene Entschädigung."