31. August 2018, 19:02 Uhr Städteranking Stress oder Spaß auf dem Rad?

ADFC ruft zu seiner großen Radl-Umfrage 2018 auf

Von Andreas Schubert

Immer mehr Menschen setzen aufs Rad - inzwischen auch im Winter. Doch die Bedingungen für Radfahrer halten viele in München nicht für ausreichend. Noch immer, klagen Fahrradverbände und auch viele Politiker im Rathaus, gebe es zu wenig sichere Radwege und vor allem keine richtigen Schnellverbindungen.

Der ADFC will regelmäßig von den Radfahrern in ganz Deutschland wissen, wo es hapert. Deshalb ruft der Fahrradklub von diesem Samstag an wieder Radfahrer dazu auf, die Fahrradfreundlichkeit ihrer Stadt oder Gemeinde zu bewerten. Bis zum 30. November läuft der "ADFC-Fahrradklima-Test 2018", bei dem Teilnehmer erstmals auch die Familienfreundlichkeit bewerten können. In München sahen die Radler noch Verbesserungsbedarf: Bei der jüngsten Befragung im Jahr 2016 landete München mit einer Gesamtnote von 3,8 nur auf Platz 13 aller 39 deutschen Großstädte mit mehr als 200 000 Einwohnern, ein Platz schlechter als noch 2014. Im bayernweiten Vergleich der Großstädte fiel die Landeshauptstadt 2016 von Platz eins auf zwei zurück, die Führung in dieser Hinsicht hat Augsburg übernommen.

Bei der Online-Umfrage werden 32 Fragen zur Fahrradfreundlichkeit gestellt, zum Beispiel ob das Radfahren Spaß oder Stress bedeutet, ob Radwege von Falschparkern freigehalten werden und ob sich das Radfahren auch für Familien mit Kindern sicher anfühlt. 2016 gaben mehr als 2100 Münchner Radler ihr Votum ab. Der Fahrradklima-Test sei wichtig und gebe den Städten und Gemeinden klare Rückmeldungen darüber, wie die Menschen die Situation auf dem Fahrrad wahrnehmen und was sie stresst.

Die Umfrage beginnt an diesem Samstag, zu finden ist sie auf der Internetseite www.fahrradklima-test.de. Die Ergebnisse werden voraussichtlich im Frühjahr 2019 präsentiert. Ausgezeichnet werden die fahrradfreundlichsten Kommunen nach sechs Einwohner-Größenklassen sowie diejenigen Städte, die seit der letzten Befragung am stärksten aufgeholt haben. Je mehr Radfahrer an der Erhebung teilnehmen und je unterschiedlicher sie das Rad nutzen, desto besser, teilt der ADFC mit. So werde das Ergebnis aussagekräftiger.