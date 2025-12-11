Zum Hauptinhalt springen

Preissenkung bei den Stadtwerken MünchenFür viele SWM-Kunden wird der Strom billiger

Der Strompreis sinkt für die meisten Kunden der Stadtwerke München.
Der Strompreis sinkt für die meisten Kunden der Stadtwerke München. (Foto: Uli Deck/picture alliance/dpa)

Das Unternehmen kündigt an, es werde den Preis pro verbrauchter Kilowattstunde „deutlich reduzieren“. Allerdings steigt der jährliche Grundpreis. Was das für Verbraucher bedeutet.

Für die meisten Stromkunden der Stadtwerke (SWM) gibt es zum Jahreswechsel eine gute Nachricht: Zum 1. Februar sinken für sie die Strompreise. Die SWM könnten den sogenannten Arbeitspreis, also den Preis pro verbrauchter Kilowattstunde, deutlich reduzieren, heißt es in einer Mitteilung der städtischen Tochtergesellschaft – trotz steigender staatlicher Abgaben und Umlagen. Der Grund für den künftig niedrigeren Preis seien sinkende Beschaffungskosten und geringere Netzentgelte.

Allerdings erhöht sich der fixe jährliche Grundpreis, „da verschiedene Preisbestandteile wie beispielsweise der Grundpreis der Netzentgelte steigen“, wie die SWM ausführen. Letztlich würden die meisten Kunden damit von einer Senkung ihrer Strompreise profitieren. Ein Haushalt mit einem Verbrauch von 2500 Kilowattstunden pro Jahr zahlt von Februar an zum Beispiel 972 statt 1067 Euro pro Jahr, also 95 Euro weniger. Das entspricht einer Senkung von 8,9 Prozent im Vergleich zum aktuellen Preis.

Kürzlich hatten die Stadtwerke angekündigt, dass zum 1. Januar für die meisten Kunden die Gaspreise sinken werden. „Jetzt ziehen sie mit den Strompreisen nach und sorgen so für zusätzliche Entlastung in vielen privaten Haushalten“, sagt Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), der auch Aufsichtsratschef der SWM ist. Das Unternehmen informiert zurzeit alle Kunden schriftlich und individuell über die neuen Preise.

© SZ/hob - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Essen und Trinken in München
:Zwei Sterne fürs schlechte Wetter – wie Gastronomen an Google-Bewertungen verzweifeln

Die Rezensionen auf der mächtigen Plattform sind essenziell fürs Geschäft von Restaurants. Doch sie sind unberechenbar und können ungerecht sein. Wie gehen Wirte mit Kritik um? Ist Löschen die beste Wahl?

SZ PlusVon Astrid Becker

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite