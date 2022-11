Was Stromkunden jetzt wissen müssen

Ob Wasserkocher, Spülmaschine oder Heizung: Im Haushalt gibt es viele Geräte, die Strom schlucken. Wer sparen will, behält besser seinen Verbrauch im Blick.

Zum Jahreswechsel verdoppelt sich der Energiepreis. Was die Gründe für den Anstieg sind, wie teuer es wird und was Kunden nun tun können. Die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Von Catherine Hoffmann

Die Stadtwerke München (SWM) erhöhen ihre Preise deutlich. Für Verbraucherinnen und Verbraucher wird Strom von Januar 2023 an doppelt so teuer wie bisher. Es ist die zweite schlechte Nachricht in kurzer Zeit: Bereits im Oktober hatte der Versorger angekündigt, dass die Erdgaspreise kräftig anziehen werden. Die geplante Gas- und Strompreisbremse der Bundesregierung dürfte den Anstieg dämpfen - aber wohl nur ein bisschen. Denn die Energiekosten steigen schneller, als sich solche Entlastungspakete schnüren lassen.