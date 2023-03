Die Stadtwerke München (SWM) wollen ihre Kundinnen und Kunden von sofort an darüber informieren, wie sich die Preisbremsen für Erdgas, Strom und Wärme auf ihre Abschlagszahlungen auswirken. Zudem werden sie erklären, wie die rückwirkende Entlastung für Januar und Februar verrechnet wird. Der Versand der Briefe erfolge schrittweise und ziehe sich bis in den April hinein. Die Post hatte sich durch technische Probleme verzögert, dadurch solle aber niemandem ein finanzieller Nachteil entstehen. Die staatliche Bremse für Gas verbilligt den Preis auf zwölf Cent pro Kilowattstunde. Wird mit Fernwärme geheizt, setzt die Preisbremse schon bei 9,5 Cent an. Die Strompreisbremse greift bei 40 Cent je Kilowattstunde. Die vergünstigten Preise gelten allerdings nur für 80 Prozent des bisherigen Verbrauchs. Alles, was darüber hinausgeht, wird zu den vertraglich vereinbarten Tarifen abgerechnet.