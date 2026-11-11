Lange Zeit fand die Münchner Verkehrsgesellschaft ( MVG ) zu wenig Menschen, die sich ans Steuer eines Busses oder in den Fahrerstand einer U-Bahn oder Tram setzen wollten. Der Begriff „Fahrermangel“ war häufig zu hören. Deshalb rekrutierte die MVG auch im europäischen Ausland gezielt neues Personal. Doch jetzt wollen die Stadtwerke München (SWM) und ihre Tochtergesellschaft MVG ihr Personal reduzieren.

Bis zum Jahr 2031 soll die Zahl der Vollzeitstellen bei den Stadtwerken von 10 593 (Stand 2025) um 557 auf 10 036 Stellen sinken, 359 davon sollen bei der MVG wegfallen. Von 5016 Stellen sollen dort dann 4657 übrig bleiben. Darüber hatte zuerst die Abendzeitung berichtet.

Die Partei Die Linke im Stadtrat schlug am Dienstag Alarm. Der Stellenabbau bei den Stadtwerken sei „fatal für die Daseinsvorsorge“, schrieb die Fraktion in großen roten Lettern in einer Pressemitteilung. „Der deutliche Personalabbau irritiert uns“, so Linken-Fraktionschef Stefan Jagel. „Wer bei den Menschen spart, die Busse, Bahnen und Infrastruktur am Laufen halten, gefährdet die öffentliche Daseinsvorsorge.“

Ohne ausreichend Personal gebe es keine Mobilitätswende. „Sie braucht verlässliche Angebote, und die gibt es nur mit Beschäftigten, die sie sicherstellen können.“ In einer offiziellen Stadtratsanfrage fordert die Linke nun detailliert Aufklärung darüber, wie der Stellenabbau ablaufen soll, wie sichergestellt wird, dass durch den Abbau keine Fachkräfte verloren gehen, die für die Wärme- und Mobilitätswende dringend benötigt werden, oder wie viel die Akquise von Personal aus dem Ausland gekostet habe.

Die MVG begründet den Stellenabbau mit der schwierigen kommunalen Haushaltslage. Schon im Sommer hatte das städtische Unternehmen bekanntgegeben, dass es in der Fahrplanperiode 2027 insgesamt 14 Millionen Euro sparen muss. Zwar zahlt die Stadt einen Zuschuss von 130 Millionen Euro, doch der reicht nicht. Deshalb wird vom kommenden Fahrplanwechsel an unter anderem das Busnetz neu strukturiert. Takte werden dort ausgedünnt, wo oft leere Fahrzeuge unterwegs sind und so, wie es damals hieß, nur „heiße Luft“ durch die Gegend gefahren werde.

Zudem sollen unter anderem interne Prozesse und Abläufe effizienter gestaltet und neben der Anpassung des Fahrplanangebots auch Dienstpläne optimiert werden, was den Personalbedarf reduziere. „Zielvorgabe ist die Aufrechterhaltung eines Angebots, das auf der einen Seite der Nachfrage gerecht wird, und auf der anderen Seite finanzierbar ist“, teilt ein MVG-Sprecher mit. Das Fahrplanprogramm 2027 stelle vor diesem Hintergrund einen „ausgewogenen und finanziell tragfähigen Ausgleich“ zwischen einer Tarifanpassung, den verfügbaren finanziellen Mitteln, den bereits realisierten Einsparungen sowie einer nachfrageorientierten Ausgestaltung des Verkehrsangebots dar. „Die Angebotsplanung orientiert sich an der Fahrgastnachfrage und daran orientiert sich letztlich auch der Personalbedarf“, so der Sprecher.

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Es seien aber keine Mitarbeiter aus Gründen der Einsparung entlassen worden, und dies sei weiterhin nicht geplant. „Etwaige Entlassungen hatten in der jeweiligen Person liegende Gründe“, so der Sprecher. Im Oktober hatte ein anonymer und an die Gewerkschaft Verdi adressierter Brief eines Fahrers oder einer Fahrerin die Runde gemacht, der der SZ vorliegt. In dem Schreiben wurde unter anderem beklagt, dass erst Personal aufwendig im Ausland, unter anderem in Albanien, angeworben und dann wieder gekündigt wurde. Gleichzeitig komme es im Fahrdienst immer wieder zu „chronischen Unterbesetzungen“.

Beim bevorstehenden Personalabbau werde es fair zugehen, sagt der Betriebsrat

Alfred Köhler, Betriebsrat und SWM-Vertrauensmann bei Verdi, ordnet den Inhalt des Briefes allerdings ein. Manche der in der Probezeit gekündigten Mitarbeitenden hätten von selbst aufgehört, andere seien dem täglichen Busfahrdienst nicht gewachsen gewesen. Beim bevorstehenden Personalabbau werde es fair zugehen, niemandem werde gekündigt, es würden eben keine Stellen mehr nachbesetzt, wenn jemand in Rente gehe. Der Betriebsrat werde ein Auge darauf haben, ob es durch weniger Stellen zu mehr Belastungen der Mitarbeiter komme und, wenn nötig, gegensteuern.

Köhler sieht Bund und Freistaat in der Pflicht, mehr Geld für den öffentlichen Nahverkehr zur Verfügung zu stellen. In den nächsten zwei bis drei Jahren werde man wohl noch zurechtkommen, „aber was ist in zehn Jahren?“ Was ist, wenn die Stadt immer weiter wächst, immer mehr Menschen auf den ÖPNV wechseln wollen, auch wegen der hohen Benzinpreise? Und sollte München den Zuschlag für Olympische Sommerspiele bekommen, müsse man wieder ganz anders denken.

Und es stellt sich die Frage, ob irgendwann Menschen am Steuer durch Sensoren und Radar ersetzt werden? Erst vor Kurzem hat die MVG den ersten autonom fahrenden Linienbus vorgestellt. Das könnte dann zu weniger Personalbedarf im Fahrbetrieb führen. Aber es wird noch ein paar Jahre dauern, bis Busse komplett ohne Fahrer in den Regelbetrieb aufgenommen werden, wann und in welcher Form entsprechende Angebote einsatzbereit sind, lässt sich heute nach Auskunft der MVG nicht seriös beantworten.

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Die Grünen im Rathaus sehen die Personalpläne der MVG derzeit nicht dramatisch. „Das Angebot bei Tram, Bus und U-Bahn kann mit dem geplanten leichten Stellenabbau einigermaßen gehalten werden“, sagt Stadtrat Jens Mühlhaus. Man stehe allerdings vor der großen Herausforderung, für die wachsende Stadt die gewünschten Taktverdichtungen auf der U-Bahn, die geplanten Neubaustrecken bei Tram und U-Bahn und die Erschließung von neuen Wohngebieten auch im Betrieb finanzieren zu können.

Mühlhaus fordert, gerade im Hinblick auf Olympia, mehr Mittel von Bund und Freistaat. Das sieht Simone Burger (SPD) ebenfalls so. Was die Personalplanung der Stadtwerke angeht, wird sie deutlich: „Betriebsbedingte Kündigungen darf es nicht geben. Wir setzen uns für ein längerfristiges Leistungsprogramm ein, mit dem die SWM kurzfristiges Auf und Ab im Personalstamm vermeiden.“