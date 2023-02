Protestierten auch am Dienstag vor dem Eingang zum norwegischen Energieministerium in Oslo: Greta Thunberg (Mitte) und eine Gruppe junger Klimaschützerinnen.

Die Stadtwerke München (SWM) haben sich gegen den von Greta Thunberg angeführten Protest gegen den Windpark Roan in Norwegen verteidigt. Vor Baubeginn hätten die Rentierzüchter in der Region schriftlich bestätigt, keine Einwände gegen die vom norwegischen Energieministerium erteilte Konzession zu haben. "Auch dem Baubeginn wurde schriftlich zugestimmt", teilte eine SWM-Sprecherin mit. Lediglich die Höhe der Entschädigungen sei noch offen. Diese sollte in einem Verfahren vor dem Obersten Gerichtshof in Norwegen geklärt werden. Dieser habe in seinem Urteil festgestellt, dass im Rahmen des Genehmigungsverfahrens die Minderheitenrechte der Samen nicht hinreichend gewürdigt worden seien. Wie dies geschehen könne, untersuche das norwegische Energieministerium derzeit.

Ein Abriss des Windparks stehe nicht zur Debatte. Im Roan-Park erzeugen 71 Windräder Strom. Die SWM hatte die Anlage im März 2021 mit ihrem norwegischen Partner Trønderenergi mehrheitlich übernommen.