Sie sieht, was für die anderen unsichtbar bleibt. Sie hat eben ihre Schicht in der Leitstelle der Stadtwerke begonnen, im Norden von München. Um halb zehn am Abend, wie immer. Wenn man am Abend auf den Lichtschalter drückt, den Fernseher einschaltet, denkt man eher nicht darüber nach, dass irgendwo in dieser Stadt jemand sitzen muss, der sich darum kümmert, dass der Strom fließt - beziehungsweise sich vor allem darum kümmern muss, wenn er nicht fließt. Man ruft dann also in der Leitstelle der Stadtwerke an. Am Telefon meldet sich Timea Harmat, 27, Elektroingenieurin. Sie sagt: "Das ist wie bei Ihnen Zuhause, da fliegt ja auch mal die Sicherung raus. Nur dass es bei uns dann nicht nur um eine Wohnung geht, sondern um eine ganze Straße." Sollten in dieser Nacht in irgendeiner Straße in München die Laternen flackern, das Licht ausgehen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Timea Harmat als Erste davon erfährt. Sie sitzt vor acht Monitoren, wie immer. Darauf zu sehen das Hochspannungsnetz, 110 KV. Die Mittelspannung, 10 KV. Die Niederspannung. Harmat sagt: "Netze interessieren mich, weil sie extrem wichtig für unsere Gesellschaft sind."

Am Tag müssen sie und ihre Kolleginnen und Kollegen immer wieder im Netz schalten, zum Beispiel, weil das Netz gewartet werden muss, weil ein Kabel repariert wird. Die Bewohnerinnen und Bewohner bekommen davon nichts mit. Am Tag schaltet Harmat mehrmals, nach Plan. In der Nacht dagegen geht es vor allem darum das Netz zu überwachen - und einzuschreiten, wenn auf einem ihrer acht Monitore eine Störung zu sehen ist.

Harmat arbeitet seit mehr als einem Jahr in der Leitstelle, und in einer Nacht, die letzte Schicht eines Kollegen vor der Rente, sagte der: "Ach, heute so eine kleine Störung, das wäre doch nett." Es schmorte dann tatsächlich ein Kabel durch, ein Teil von München war ohne Strom. Wenn auch nur "ein Siebzigstel", sagt Harmat, und nicht für lange Zeit. Manche Störungen lösen sie und ihr Team innerhalb von Minuten. Manchmal dauert es bis zu zwei Stunden. Länger kaum.

Es ist nun fast Mitternacht, Harmat muss zurück an Bildschirm. Bislang noch keine Störung. Ihre Schicht geht bis zum nächsten Morgen.