Die Stadtwerke (SWM) schicken einen Teil ihrer Beschäftigten, die in den Schwimmbädern tätig sind, in Kurzarbeit. Es sei nicht abzusehen, wann die seit Mitte März geschlossenen Bäder wieder öffnen dürfen, so die SWM. Noch sei unklar, wie viele der 200 Mitarbeiter in den Bädern kurzarbeiten müssen. In den vergangenen Wochen hätten sie Revisionsarbeiten erledigt und die Freibäder "ausgewintert", also für den Sommer hergerichtet. Man suche für jeden Mitarbeiter zunächst in anderen Konzernbereichen nach Arbeit. Gelinge dies nicht, stehe 100 Prozent Kurzarbeit an. Die etwa 20 Verwaltungsmitarbeiter müssten zu 50 bis 70 Prozent in Kurzarbeit. Nach eigenen Angaben stocken die SWM das Kurzarbeitergeld bis zu 95 Prozent des Nettogehalts auf. "Sobald wir die Bäder wieder öffnen dürfen, werden wir sie sofort in die reguläre Beschäftigung zurückholen", verspricht Personalchef Werner Albrecht.