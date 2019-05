5. Mai 2019, 18:51 Uhr Stadtverwaltung Zimmer mit Einblick

Beim Tag der offenen Tür lassen sich 20 000 Besucher die Stadt erklären - im Büro des Oberbürgermeisters, in der Kanalisation oder vor dem Tauchbecken der Feuerwehr

Von Stephan Handel

So ein Oberbürgermeister, der ist ja irgendwie für alles zuständig - also auch dafür: "Dieter, kannst du bitte noch kurz die Welt retten", steht auf einem Schild im Bücherregal, und zu vermuten ist, dass Dieter Reiter sich dann gleich auch daran machen wird. Erst aber muss er das hier noch erledigen.

Die Sache mit den Stühlen zum Beispiel. Gerade ist die zweite Besuchergruppe an diesem Samstag hereingekommen, weil nämlich Tag der offenen Tür ist bei der Stadtverwaltung, und da hält auch der Oberbürgermeister den Eingang zu seinem Büro auf, damit die Leute mal sehen, wo und wie er denn immer an die tollen Ideen kommt, die die eh schon lebenswerte Stadt noch ein bisschen lebenswerter machen - zum Beispiel, indem jetzt in der Fußgängerzone überall diese Stühle stehen, damit man sich zwischendurch mal hinsetzen kann. Da muss Reiter allerdings zugeben, dass diese Verbesserung nicht im Büro entstanden ist, Rathaus, zweiter Stock, links am Eck, wenn man von unten rauf schaut - sondern bei seiner Mama: Die hat nämlich ihrem Sohn gegenüber den Mangel an Sitzgelegenheiten kritisiert, also hat Dieter gleich beim Baureferat angerufen, zack, 5000 Stühle aufgestellt, Mama glücklich, Bürger glücklich, Touristen glücklich, OB glücklich: "So einfach kann Politik manchmal sein", sagt er.

500 Bürger, so teilt die Pressestelle der Stadt am Abend mit, erfuhren am Samstag, wovon sich ihr Oberbürgermeister bei seiner Arbeit so inspirieren lässt, zumindest, wenn's nach seinem Bücherregal geht - das wären dann Willy Brandt, Helmut Schmidt und Alois Hingerl, der Münchner im Himmel. Dass der Job an der Stadtspitze nicht immer nur die reine Freude ist, ließ sich - wahrscheinlich nicht nur an diesem Tag - in den Sitzungssälen des Stadtrats besichtigen: Da war ein großer Tisch aufgebaut, auf ihm die grauenvollsten Geschenke, über die sich der OB jeweils angemessen freuen musste, weil sie ihm von offiziellen Besuchern überreicht wurden, Preziosen wie direkt dem Bastelabend einer engagierten Klassenelterngemeinschaft entsprungen.

Die Tauchergruppe der Berufsfeuerwehr, stationiert in Pasing, ließ sich in einer Art Aquarium von zumeist kleinen Besuchern bei der Arbeit zuschauen. (Foto: Robert Haas)

Im Rathaus, wo Dienststellen und städtische Betriebe ihre Arbeit präsentierten, wuselte es gehörig, und auf dem Marienplatz davor auch. Das Gesundheits- und Umweltreferat hatte dort aber einen schweren Stand gegen die Münchner Polizei: Wo das eine den Leuten so wichtige Themen wie Elektromobilität oder Suchtprävention nahezubringen versuchte, stellte die andere einfach einen BMW 501 hin, wie er in den Sechzigerjahren als Funkstreifenwagen durch München und auch durch manche Fernsehserie fuhr - keine Frage, was am Ende mehr Besucher anlockte.

20 000 waren es insgesamt in der ganzen Stadt, weil an diesem Samstag ja nicht nur die Türen des Rathauses offen waren, sondern auch die Portale der städtischen Museen, die Baustellentore etwa beim Geothermieprojekt an der Großmarkthalle oder Gullydeckel für einen Gang durch die Münchner Kanalisation. Die Berufsfeuerwehr hatte auf dem Gelände der Feuerwache 6 in Pasing sogar eine Art Aquarium aufgebaut, denn dort ist eine ihrer beiden Tauchergruppen stationiert. Vor den Glasscheiben bestaunten junge Besucher, kaum über Pinguingröße, was die Menschen da unter Wasser so anstellten. Das war am frühen Nachmittag, und die meisten kleinen Pinguine waren schon deutlich ermattet von der Feuerwehr-Action, Fettbrandlöschung, Unfallbergung, Zielspritzen zum selber Ausprobieren. Da kam es schon vor, dass eine kleine Hand die falsche größere griff und der Hand-Besitzer vom echten Vater mit dem Ruf "Falscher Mann!" auf den Fehler aufmerksam gemacht wurde.

Besuch im Chefbüro: OB Dieter Reiter öffnete sein Arbeitszimmer im Rathaus und ließ Bürger nebst ihren Anliegen zu sich kommen. (Foto: Robert Haas)

Im OB-Büro ist Dieter Reiter bei der Verabschiedung dieser Besuchergruppe angelangt, vor der Tür wartet eine lange Schlange auf Einlass. Zum Schluss darf die achtjährige Pia auf den Chefsessel klettern und so tun, als würde sie die Dokumente in der Mappe bearbeiten. Pia schaut ein bisschen ängstlich, aber Reiter macht ihr Mut: "Ist doch gar nicht so schwer, OB, oder?" Zumindest an Tagen wie diesem, an denen sich Politik ganz leicht durch Alois Hingerl erklärt, und Mama Reiter.