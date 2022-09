Der Stadtbezirk Milbertshofen-Am Hart mag eine lange Tradition der Livemusik und Subkultur haben, für das pulsierende Leben auf der Straße ist er aber nicht bekannt. Das ändert sich diese Woche. Auf unterschiedlichen öffentlichen Plätzen im Münchner Norden gibt es bei der Aktionswoche zwischen 19. und 25. September zahlreiche kostenlose Mitmachangebote für alle Altersgruppen aus den Bereichen Theater, Kunst, Sport und Begegnung. Zum Beispiel die Tanztruppe "Mr. Krake" des israelischen Choreografen Yaron Shamir, die am 25. September von 13 Uhr an an sechs Stationen im Viertel zu sehen ist. Bereits am Samstag, 24. September, veranstaltet das Caritaszentrum am Hildegard-von-Bingen-Anger einen Flohmarkt. Im Kunstübungsraum Kür am alten St.-Georgs-Platz gibt es täglich wechselnde Workshops. Das komplette Programm ist unter www.freizeitplan11.info einsehbar.