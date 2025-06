Nach 50 Jahren in der Fremde kommen Irene und Dieter Wunderlich zurück nach München. Auf ausgedehnten Ausflügen entdecken sie ihre alte Heimat neu - und stemmen sich gegen das Vergessen.

Von Sonja Niesmann

Vor einigen Jahren hat Irene Wunderlich die Diagnose Alzheimer bekommen. Besonders wichtig seien nun auch geistige Anregungen und körperliche Bewegung, empfahlen die Ärzte. Kreuzworträtsel, Denksport? Sing- oder Spielkreise? Senioren-Gymnastik? Nein, das Ehepaar hat ein ganz eigenes Programm entwickelt: Nach gut 50 Jahren in der Fremde wieder zurück in München, erkundet es beinahe täglich stundenlang seine Heimatstadt, mit Bus, Bahn, Tram oder zu Fuß. Mehr als 800 Stadtspaziergänge haben die beiden seit 2022 unternommen, festgehalten in 8500 Fotos. „Wir sind so begeistert, was hier alles geboten ist“, sagt Dieter Wunderlich, 79, „als junger Mensch hat mich das ja gar nicht so interessiert.“