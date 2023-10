Von Berthold Neff

Die Aufregung war groß, als die Stadtsparkasse München (SSKM) Mitte Juli neue Kontomodelle einführte, die für Neukunden schon eine Woche später in Kraft treten sollten, mit zum Teil drastischen Preiserhöhungen. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) als Vorsitzender des Verwaltungsrats sah sich zum Einschreiten gezwungen und setzte wenige Tage später durch, dass im günstigsten Tarif zumindest beim Geldabheben an den Automaten der Stadtsparkasse keine Gebühren fällig werden, dass Zahlungen mit der Sparkassen-Card mit Beträgen unter zehn Euro gebührenfrei bleiben und statt zwei immerhin vier kostenlose Abhebungen am Schalter möglich sind, was gerade für ältere Kunden wichtig ist.