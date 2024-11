Von Heiner Effern, Catherine Hoffmann, Sebastian Krass

Man kennt das aus der Finanzkrise der Jahre 2008 und folgende: Nach dem Platzen der Immobilienblase saßen Banken und Sparkassen massenhaft auf faulen Krediten. Es wäre also nicht überraschend, wenn auch der Zusammenbruch der Signa Holding des Immobilienspekulanten René Benko Spuren in ihren Bilanzen hinterlassen hätte, wenn auch weniger dramatische. Die Redaktion des Newsletters Finanz-Szene glaubt, Indizien für solche Problemkredite entdeckt zu haben. „Stadtsparkasse München bildet horrende Kreditvorsorge“, heißt es in der jüngsten Ausgabe. „Ein Teil dürfte mit dem Benko-Engagement der Münchner zu tun haben.“