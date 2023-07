Von Joachim Mölter

Ralf Fleischer war bestens gelaunt, als er am Mittwochmittag am Konferenztisch im vierten Stock der Stadtsparkasse im Tal Platz nahm, gerade so, als könnte das Leben gerade nicht schöner und sonniger sein. Dabei hatte sich in den vergangenen Tagen eine Welle der Empörung über der Bank zusammengebraut, die Fleischer als Vorstandsvorsitzender leitet. Es ging um die neuen Gebührenmodelle für die Kontoführung, die die Stadtsparkasse am Montag angekündigt hatte, allgemein per Medienmitteilung sowie per Schreiben ins elektronische Postfach der angestammten Kunden und Kundinnen, die so etwas besitzen. Den anderen wirft der Postbote die Informationen nächste Woche in den Briefkasten.