Das Geldinstitut, das von der Stadt München getragen wird und gemessen an der Bilanzsumme die größte Sparkasse Bayerns ist, kündigt damit an, die Geschäftsbeziehung mit Kunden einzustellen, die sich nicht auf neue Kontomodelle einlassen. Das könnten Zehntausende sein.

Vor zwei Jahren hatte die Sparkasse, deren Verwaltungsrat von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) geleitet wird und in dem auch seine Stellvertreter, Dominik Krause (Grüne) und Verena Dietl (SPD) sitzen, neue Preismodelle eingeführt. Die Kunden haben mehrere Möglichkeiten, zwischen denen sie wählen können. Insgesamt aber erhöhen sich die Grundgebühren und die Zahlungen, die für einzelne Leistungen zu leisten sind.

An diesem Vorgehen hatte es Kritik gegeben. Einige geplante Änderungen wurden auf Drängen des Oberbürgermeisters nicht umgesetzt. Verbraucherschützer rieten trotzdem Kunden zeitweise, die Bank zu wechseln.

Die Stadtsparkasse München betont, dass ihre Gebühren im Vergleich zu anderen Anbietern und den Sparkassen bundesweit nicht hoch seien. Ein Girokonto kostet für Erwachsene 2,95 Euro monatlich. Zu diesem Angebot sind Pakete hinzubuchbar (Das Paket „Kompakt“ kostet monatlich 4,95 Euro, „Extra“ 9,95 Euro und „Premium“ 11,95). Je nach Paket sind unterschiedlich viele Buchungsposten inkludiert (bei „Kompakt“ 20 pro Monat, bei „Extra“ 50, bei „Premium“ alle); darüber hinaus werden pro Buchung 35 Cent fällig.

90 Prozent ihrer Kunden, so die Sparkasse, hätten sich inzwischen für eines der neuen Modelle entschieden. Bei gut 400 000 Kunden, die vor der Umstellung registriert waren, macht dies aber immer noch etwa 40 000 Kunden, für die im Schreiben fett gedruckte Zeile gilt: „Wir kündigen daher hiermit Ihr Girokonto mit der Nr. xxxxxxxx zum 31. Mai 2025.“

Wer die Bank nicht wechselt, stimmt automatisch zu

Die Betroffenen haben nun drei Möglichkeiten: Sie wechseln das Kontomodell (in dem Schreiben der Stadtsparkasse wird ihnen hierfür bereits eines vorgeschlagen). Sie wechseln die Bank. Oder sie benutzen ihr Konto im Juni wie bisher weiter. In diesem dritten Fall tritt nämlich in Kraft, was Juristen eine konkludente Zustimmung nennen, also ein Ja durch Schweigen. In diesem Fall werden die Kunden in ein neues Kontomodell überführt, das die Stadtsparkasse anhand des Nutzerverhaltens für sie vorschlägt. Dieses neue Modell (und die entsprechenden Preise) gelten dann ab dem 1. Juli.

Eine solche konkludente Zustimmung tritt ein, wenn die Kunden nach der für den 31. Mai ausgesprochenen Kündigung mit ihrer Sparkassen-Card bezahlen, Bargeld einbezahlen oder abheben, einen Dauerauftrag einrichten oder ändern oder einen Überweisungsauftrag erteilen.

In einem Statement erklärt die Stadtsparkasse zu ihrem Vorgehen: „Wir möchten jeden Kunden behalten. Aus technischen und rechtlichen Gründen sind wir aber gezwungen, diese Konten formal zu kündigen.“ Alle Kunden seien nach der Umstellung vor zwei Jahren „mehrfach schriftlich und persönlich angesprochen“ worden.

Erste Kunden haben das Kündigungsschreiben bereits erhalten, obwohl der Versand erst in den nächsten Tagen geplant war. Die unerfreuliche Post kommt in der Woche, nachdem der scheidende Vorstandsvorsitzende Ralf Fleischer eine gute Bilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr verkündet hatte.