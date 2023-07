Kommentar von Joachim Mölter

Es gibt gute Gründe, um Gebühren zu erhöhen, selbst für eine Stadtsparkasse, die dem Allgemeinwohl verpflichtet ist und nicht nach Gewinnmaximierung streben muss. Aber Gewinn muss sie schon machen, um ihren Aufgaben nachzukommen: Kredite an den örtlichen Mittelstand zu vergeben, Bedürftigen ein Konto anzubieten für die gesellschaftliche Teilhabe. Und dass Girokonten sowieso nicht kostendeckend geführt werden, lernt jeder Bank-Azubi. Insofern sind die erhöhten Gebühren, die die Stadtsparkasse München künftig verlangen will, in gewisser Weise nachvollziehbar. Auch eine Anpassung der angebotenen Modelle an verändertes Nutzerverhalten ließe sich plausibel erklären.