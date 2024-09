Ralf Fleischer, 60, hatte den Vorsitz der Stadtsparkasse München zum 1. Januar 2014 übernommen. Es war das Jahr, in dem die Europäische Zentralbank den Einlagenzins auf minus 0,1 Prozent gesenkt hatte. Damit befand sich zum ersten Mal ein Leitzinssatz des Eurosystems im negativen Bereich, was es den Banken sehr schwer machte, Geld zu verdienen. Folglich investierte die Stadtsparkasse unter Fleischer in Standardisierung und Digitalisierung, um die Kosten im Griff zu behalten. Zugleich sind die Eigenmittel deutlich gestiegen.

Fleischer hatte seine Laufbahn 1983 als Auszubildender in der Sparkasse Mülheim an der Ruhr begonnen. „Ich bin ein Kind der Sparkassenfinanzgruppe und wollte nie woanders arbeiten“, sagt er der Pressemitteilung zufolge. Es sei eine wichtige Aufgabe, Menschen bei Lebensentscheidungen wie der Altersvorsorge oder dem Immobilienkauf zu beraten. „Für mich gibt es keinen schöneren Beruf“, so Fleischer. Weitere Stationen waren Vorstandsfunktionen in den Sparkassen Iserlohn, Hilden-Ratingen-Velbert sowie die Geschäftsführung des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes.

Detailansicht öffnen Übernimmt das Amt des Vorstandsvorsitzenden: Bernd Hochberger. (Foto: Stadtsparkasse München)

Bernd Hochberger ist seit 2012 Mitglied des Vorstandes der Stadtsparkasse München. Seine berufliche Karriere startete der gebürtige Augsburger 1998 bei Roland Berger. 2004 wechselte er zu Bayerns größter Sparkasse. Seit 2012 ist er Vorstandsmitglied.