Während viele Banken Filialen schließen, geht die Stadtsparkasse München den entgegengesetzten Weg – und sieht darin ihren entscheidenden Vorteil. „Wir kombinieren digitale Angebote mit persönlicher Beratung vor Ort. Genau dieser Spagat unterscheidet uns von den Wettbewerbern“, sagt Vorstandschef Bernd Hochberger im Gespräch mit der SZ.

In Freiham hat die Sparkasse 2025 eine neue Filiale eröffnet, hinzu kam eine Azubi-Filiale am Pariser Platz. Insgesamt betreibt das Institut nun 41 Standorte – das dichteste Netz in der Stadt. Der Erfolg dieser Strategie zeige sich in den Geschäftszahlen für 2025, die die Stadtsparkasse München soeben vorgelegt hat.

Trotz des Ausbaus der Präsenz gilt das Institut als eine der digital am besten aufgestellten Sparkassen Deutschlands. Mehr als 80 Prozent der Privatkunden erledigen ihre Bankgeschäfte inzwischen online. „Unsere Kundinnen und Kunden wollen heute beides: die App auf dem Handy – und im Bedarfsfall den Menschen vor Ort“, sagt Hochberger, der der Bank seit Mai vergangenen Jahres vorsteht.

Im Mai will die Sparkasse mit S-Neo, einem neuen digitalen Wertpapierangebot, starten. Das soll jenen entgegenkommen, die sich an die Schnelligkeit und den Service von Neobrokern gewöhnt haben. Sparen liegt wieder im Trend – aber anders als früher. Die Kundschaft legte 2025 etwa 1,3 Milliarden Euro zusätzlich bei der Sparkasse an. Insgesamt betreut das Institut 12,7 Milliarden Euro in Spar- und Anlageprodukten, davon circa 9,8 Milliarden Euro in Wertpapieren.

„Früher waren es fast ausschließlich Zinsprodukte, heute ist Wertpapiersparen gefragter“, sagt Hochberger. Besonders beliebt seien Kombiprodukte, bei denen eine Verzinsung mit einem Fondsanteil verknüpft ist: „Das Angebot wurde sehr gut angenommen.“ Selbst die Turbulenzen an den Börsen hätten Anlegerinnen und Anleger zuletzt nicht verunsichert. „Viele haben akzeptiert, dass es sich bei Wertpapieranlagen um langfristiges Kapital handelt – da darf man nicht nervös werden, wenn es mal schwankt“, sagt Hochberger.

Seit 1. Mai 2025 Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse München: Bernd Hochberger. SSKM

Ziel der Sparkasse sei es, „die finanzielle Bildung zu stärken“. 2025 organisierte das Institut etwa 100 Finanzvorträge. Mit Themen wie Immobilienkauf, Steuererklärung für Studierende oder Online-Banking für die Generation 60 plus erreichte das Institut mehr als 8000 Kundinnen und Kunden.

Auch im Kreditgeschäft gibt es Bewegung. Das Forderungsvolumen gegenüber Kunden stieg leicht auf 15,8 Milliarden Euro. Deutlich zugelegt habe die private Baufinanzierung, berichtet Hochberger: „Die Zinsen haben wieder ein normales Maß erreicht, die Preise haben sich auf diesem Niveau stabilisiert.“

Eine Rückkehr zu den Niedrigzinsen erwartet er nicht. „Wer es sich leisten kann und das passende Objekt hat, sollte kaufen. Den perfekten Zeitpunkt gibt es ohnehin nicht“, sagt er. Die Nachfrage nach Krediten bleibe damit robust, gerade bei Familien und Selbständigen.

Unternehmen in München : Diese Start-ups gehen gesellschaftliche Probleme an – und verdienen Geld damit Sie vereinfachen digitale Kommunikation für ältere Menschen radikal oder helfen blinden Personen bei der Orientierung: Wie es Unternehmen gelingt, Wirtschaftlichkeit und soziale Wirkung zu vereinen. SZ Plus Von Catherine Hoffmann ...

Mit über 5000 Bewerbungen auf offene Stellen sei die Sparkasse „so gefragt wie lange nicht mehr“, sagt Hochberger. 112 junge Menschen haben 2025 eine Ausbildung bei dem Institut begonnen, insgesamt arbeiten 272 Azubis im Haus. Gründe für die Attraktivität sieht Hochberger in der Mischung aus Stabilität, Sicherheit und Offenheit für Neues: „Wir investieren zwar viel in Digitalisierung, aber behalten dabei die persönliche Entwicklung im Blick.“ Die Ausbildungsquote liegt bei mehr als 13 Prozent – damit zählt die Stadtsparkasse zu den ausbildungsstärksten in Bayern.

Wirtschaftlich bleibt die Sparkasse auf Kurs: Bei einer Bilanzsumme von 24 Milliarden Euro erzielte sie 2025 ein Jahresergebnis von 48 Millionen Euro, also auf Vorjahresniveau. „Wir haben genug Kraft, um neue Projekte anzugehen“, sagt Hochberger.

Dazu gehören Initiativen zur Finanzbildung, die Unterstützung von Start-ups und das Engagement für soziale Projekte. Mehr als drei Millionen Euro stellte die Sparkasse 2025 für Kultur, Bildung und Soziales bereit und förderte 257 Projekte in der Stadt. „Wir helfen dort, wo die Möglichkeiten des Einzelnen enden“, sagt Hochberger.