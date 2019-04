9. April 2019, 19:00 Uhr Stadtratsbeschluss Verunglückter Versuch

Die Souvenirläden bleiben sonntags auch weiter geschlossen

Ein bisschen Heiterkeit auf den Oppositionsplätzen durfte schon sein. Es kommt nicht alle Tage vor, dass SPD und CSU erst gleichlautende Anträge stellen und sie dann gemeinsam ablehnen. "Das muss einem erst einmal einfallen", lästerte FDP-Stadtrat Thomas Ranft. Grünen-Kollege Florian Roth argwöhnte, es handle sich um einen "verunglückten Versuch von nicht abgesprochener Lobbypolitik". Die so Verlachten versicherten, man könne ja auch dazulernen, wenn sich etwas nach Prüfung durch die Verwaltung als nicht sinnvoll erweise. Die Souvenirläden in der Innenstadt bleiben daher auch künftig an Sonntagen geschlossen. Die von SPD und CSU angeregte Ausnahme wurde im Kreisverwaltungsausschuss mit den Stimmen von SPD, CSU, Grünen und Linken abgelehnt.

Zum Glück, wie Linken-Stadtrat Çetin Oraner anmerkte. Der Sonntag sei als arbeitsfreier Tag fester Bestandteil der christlich-abendländischen Kultur. Letztlich versuche die Wirtschaft, unter dem Vorwand einer Sonntagsöffnung für Souvenirläden liberalere Öffnungszeiten insgesamt durchzusetzen. Die ablehnende Haltung von Kirchen und Gewerkschaften, die beide auch bei SPD und CSU vorstellig geworden sind, sei richtig. Auch die Grünen fanden, dass die Gegenargumente überwiegen. Für Mario Schmidbauer von der Bayernpartei hingegen ist das Ganze eine "Farce". Nach der Logik der Liberalisierungsgegner dürfe eigentlich am Sonntag gar nichts geöffnet sein - keine Gaststätten, keine Schwimmbäder und natürlich auch keine Kirchen. Gerade die Kirche zeige "Moral an der falschen Stelle". Was Evelyne Menges (CSU) prinzipiell ähnlich sieht. Schließlich werde an Sonntagen "in Altötting verkauft, was das Zeug hält", schon während des Gottesdienstes seien Souvenirs und Holzmadonnen im Angebot. Der CSU sei aber klar geworden, dass die Sonntagsöffnung juristisch wohl keine Chance habe. "Wir haben erkannt, dass wir unsere ursprüngliche Intention nicht erreichen können", erklärte auch Christian Vorländer (SPD). Es sei schwer abzugrenzen, wer dann offen haben dürfe und wer nicht.

FDP-Stadträtin Gabriele Neff zeigte sich entsetzt. In der Tourismuskommission engagierten sich SPD und CSU doch eigentlich stets für mehr Tagestouristen. "Ich verstehe die Welt nicht mehr."