13. November 2018, 18:45 Uhr Stadtratsbeschluss Obdachlosenhilfe auch im Sommer

Die Stadt will künftig auch im Sommer Übernachtungsmöglichkeiten für alle Obdachlosen anbieten. Ein entsprechendes Konzept, das die Ausweitung des sogenannten Kälteschutzprogramms auf die warme Jahreszeit vorsieht, steht in der kommenden Woche auf der Tagesordnung des Stadtrates. Das Angebot richtet sich an Menschen, die keinen Rechtsanspruch auf Unterbringung im regulären Hilfssystem für Wohnungslose haben - dies sind oftmals Obdachlose aus den EU-Staaten Südosteuropas, die unter anderem in Grünanlagen wie dem Nußbaumpark nächtigen. Ihnen steht derzeit nur das freiwillig von der Stadt ins Leben gerufene Kälteschutzprogramm zur Verfügung, das zwischen November und April das Schlimmste verhindern soll.