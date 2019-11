Nach dem Willen von SPD, Grünen, FDP und Linken sollen Sportvereine in München stärker gefördert werden. In einem gemeinsam gestellten Antrag im Stadtrat fordern die Parteien, die Sportbetriebspauschale, mit der die Stadt die 250 größten Vereine finanziell unterstützt, um ein Drittel zu erhöhen: Der Betrag soll von bisher drei Millionen auf vier Millionen Euro pro Jahr angehoben werden. Die Politiker begründeten den Vorstoß mit einem gestiegenen Bedarf der Vereine: Die Anforderungen an Sportstätten und Kurse seien in den letzten Jahren deutlich höher geworden, zudem würden die gestiegenen Unterhaltskosten für Sportanlagen und -materialien eine umfangreichere Förderung notwendig machen.

Rund 40 Prozent der Münchner Bevölkerung sind in einem der mehr als 700 Sportvereine im Stadtgebiet organisiert. Die Clubs leisten laut Antrag einen "großen Beitrag zu einer gesunden Lebensführung". Vor allem für Kinder und Jugendliche seien Sportvereine von großer Bedeutung.