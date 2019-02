25. Februar 2019, 18:31 Uhr Stadtrat Verbote am Viktualienmarkt

Alkohol am Viktualienmarkt soll erlaubt bleiben, doch die Kommunalreferentin will härter gegen pöbelnde Trinker vorgehen.

Das Kommunalreferat will gegen Trinkerrunde vorgehen - doch das ist umstritten

Von Thomas Anlauf

Die Trinker-Runde, die sich regelmäßig auf dem Viktualienmarkt am Liesl-Karlstadt-Brunnen trifft und den Brunnen als eine Art Bar benutzt, beschäftigt nun sogar den Stadtrat. Kommunalreferentin Kristina Frank wollte bereits im vergangenen Jahr gegen die Zecher vorgehen, nachdem sich Markthändler über Belästigungen und Pöbeleien durch die Gruppe beschwert hatten. Im Oktober hatte Frank nach einem Antrag der CSU-Fraktion eine Allgemeinverfügung für den Viktualienmarkt verhängt, ohne den Stadtrat mit dem Thema zu befassen und das Pöbel-Verbot offiziell im Amtsblatt zu veröffentlichen. Oberbürgermeister Dieter Reiter kassierte daraufhin die Trinker-Verfügung wieder ein und nannte Franks Aktion "puren Aktionismus und für mich weder notwendig noch verhältnismäßig". Am Donnerstag will Frank ihren Vorstoß nun vom Kommunalausschuss absegnen lassen.

Ob die Stadtratsvorlage so einfach durchgeht, ist fraglich. Denn das Kommunalreferat dringt weiterhin darauf, eine Art Spezialerlass für die Trinkerrunde am Brunnen zu durchzusetzen. Das Papier sieht eine Allgemeinverfügung vor, wonach der Aufenthalt für erkennbar Betrunkene oder unter Drogen stehende Menschen untersagt ist, die andere belästigen, gefährden, sich "marktbeeinträchtigend" verhalten oder "Getränkebehälter jeglicher Art" in einem der Brunnen deponieren. Frank betont in der Beschlussvorlage, dass damit "der Konsum von Alkohol oder das Betrunkensein auf dem Viktualienmarkt gerade nicht untersagt" sei. Lediglich wenn betrunkene Menschen pöbeln, den Brunnen als Kühlung benutzen und Ähnliches soll es künftig möglich sein, Platzverweise und im Wiederholungsfall Bußgelder zu verhängen.

SPD und Grüne haben bislang wenig Verständnis für die harte Gangart gegenüber einer einzigen Gruppe am Viktualienmarkt aufbringen können. Zumal auch das für Ordnungsfragen zuständige Kreisverwaltungsreferat skeptisch gegenüber Franks Trinkverbot am Viktualienmarkt ist. Aus Sicht des KVR bestehe "zum jetzigen Zeitpunkt keine Grundlage, Alkohol beschränkende Maßnahmen zu veranlassen", heißt es in einer Stellungnahme von Kreisverwaltungsreferent Thomas Böhle. Zudem sei "explizit klarzustellen, dass derzeit keine Allgemeinverfügung zur Reglementierung des Alkoholkonsums auf dem Viktualienmarkt beabsichtigt ist", so Böhle.